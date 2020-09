“Somos un país cinéfilo así que ¡volvamos al cine!”: Tábata Vilar

Con la intención de reactivar la asistencia del público a las salas de cine del país, se lanzó la campaña ‘¡Volvamos al cine!’

La Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine) desea que el público regrese a las salas de cine y así reactivar la industria que se vio sumamente afectada debido a la pandemia por coronavirus.

En un hecho sin precedentes las distribuidoras Videocine, Warner Bros. Pictures, Corazón Films, Diamond Films, Latam Pictures, Imagem Films Mx, Paramount Pictures, Universal Pictures, así como las cadenas de exhibición Cinépolis, Cinemex y Cinebox, se unieron para lanzar la campaña ‘¡Volvamos al cine!’

¿De qué trata?

Para platicar acerca de esta iniciativa, entrevistamos vía telefónica a Tábata Vilar, directora general de Canacine, quien explicó el esfuerzo en conjunto que están haciendo todos los que están implicados, directa o indirectamente, con la industria.

“La campaña ya se está promoviendo en todos lados: en autobuses, en espectaculares, en las paradas de los camiones, en vallas, en televisión abierta. Televisa y TvAzteca nos están apoyando mucho”, detalló.

“Lo interesante y bonito de esta campaña, es que se está haciendo casi todo por pro-bono, es decir, todas las empresas que rentan estos espacios a los distribuidores para que anuncien sus películas, ahorita están dando sus espacios de forma gratuita para que se promueva la campaña y la gente vuelva al cine”, dijo Vilar Villa.

Pese a que los cines reabrieron desde mediados de agosto, “los porcentajes de ocupación siguen bastante bajos” reconoció Tábata, “por eso es importante recordarle a la gente lo lindo que es la experiencia en el cine y de eso se trata la campaña”.

El cine nos ha sabido esperar. Es momento de regresar. #VolvamosAlCine pic.twitter.com/gDdgpEwMYP — CANACINE (@CANACINE) September 10, 2020

Los protocolos de seguridad

Uno de los principales temores de la gente es la cuestión de la seguridad en cuanto a espacios limpios y desinfectados. Por ello, la directora de Canacine explicó que cada uno de los exhibidores cuenta con un protocolo de seguridad que hacen que ir al cine sea muy seguro.

“Hay varias razones por la que ir al cine es seguro. La más importante es que en el cine no se habla”, explicó.

“Hay estudios que revelaron que en los lugares donde no se habla, pero se hace ejercicio, se emite 7 veces más partículas de saliva que en un lugar donde no se habla pero se está en reposo. Y en un lugar donde se está en reposo, pero se habla, como puede ser un restaurante, se emiten 14 veces más partículas de saliva, que en un lugar donde se está en reposo y no se habla. Entonces esto hace que el cine sea un lugar por excelencia muy, muy seguro”, detalló.

El cine nos ha llenado de historias fantásticas, es momento de vivirlas, otra vez. #VolvamosAlCine pic.twitter.com/DCShYwuSq8 — CANACINE (@CANACINE) September 9, 2020

Agregó que en esta época es ideal ir al cine, pues las salas cumplen con los reglamentos de ley de la sana distancia, lo que hace que las salas estén con poca gente.

“En cuestión de la sana distancia, hay varias butacas vacías, por lo que es deli ahorita ir al cine, ya que es casi para ti solito o solo está el 20 o 30 % de ocupación, que es lo permitido en los cines, lo que hace que la sana distancia se garantice”, compartió.

Cabe destacar que los cines también cumplen con “todos los protocolos que ya conocemos, como lo es tomar la temperatura y el uso obligatorio del cubrebocas”, explicó Tábata.

“Además el manejo de alimentos es ejemplar, y se está limpiando las salas continuamente, entre una función y otra. Aunado que los horarios son escalonados para que no se genere tráfico en las salas o los lobbys, entonces se tienen protocolos tan sólidos que se están copiando en otras partes del mundo y que están avalados por expertos de la materia”, dijo.

La directora de Canacine, explico que gracias a todo esto “ir al cine se está convirtiendo en todo el mundo en una actividad muy segura por excelencia”.

Los estrenos

En cuanto a los estrenos que se verán en las distintas salas de cine, adelantó que se tienen alrededor de 50 películas por estrenarse “y son de una enorme variedad, hay terror, amor, comedia, drama, mexicanas, documentales, es muy variada la cartelera”, explicó Tábata Valis.

Debido a la contingencia, los estrenos del cine pasaron del viernes al jueves, por lo que los distribuidores comenzaron desde la semana pasada a estrenar cintas de grandes producciones, como “Los mutantes” y el 16 de septiembre se estrenará la cinta de Christopher Nolan ‘Tenet’.

“Somos un país sumamente cinéfilo, pues somos el cuarto país que compra más boletos de cine en el mundo, pese a que no somos de los países más poblados, entonces este hecho te habla de que es un país bien cinéfilo”, finalizó Vilar.

Por Alejandra Morón Instagram: @moronitas

Te puede interesar: A pesar de la pandemia, da inicio el Festival de Cine de Venecia