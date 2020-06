“Soy prietita linda y con la frente en alto”: Yalitza Aparicio

Si hay alguien que siempre se muestra orgullosa de sus raíces sin duda es Yalitza Aparicio, quien se mostró orgullosa de su color de piel.

Luego de que a últimas fechas el racismo se ha convertido en tema de conversación y debate en redes sociales, Yalitza Aparicio ha querido mostrar que ella siempre está orgullosa de su color de piel.

La actriz de la afamada película ‘Roma’ escribió en su cuenta Twitter un mensaje que ha sido aplaudido por muchos.

“Así es, soy prieta, prietita linda y con la frente en alto. Les comparto este texto para aquellos que usan esta palabra de forma ofensiva”, escribió la joven nacida en Tlaxiaco, Oaxaca.

Todo, junto a un mensaje que compartió otro usuario de Twitter en donde explica la razón por la que la palabra ‘prieto o prieta’ no debe utilizarse de manera despectiva o para denigrar a los demás.

El extenso pensamiento ha resonado desde que Yalitza Aparicio lo compartió en su cuenta personal de la famosa red social:

“Me dicen Prieta y piensan que es insulto.

Prieta color del barro de mis cazuelas y mis comales,

Prieta como chile tatemado

Prieta como los frijoles

Prieta como el mole

Prieta como la obsidiana

Prieta como la tierra fértil bajo mis pies descalzos,

Prieta como mis abuelos,

Prieta como la noche,

Prieta, raza de bronce

Me dicen Prieta y piensan que es insulto, no saben que mi color es mi porte, que si mi piel morena les molesta, es porque no tienen identidad ni amor por su tierra.

Soy Prieta como Tonantzin, como Coyolxauhqui y Mictecacihuatl.

Prietita linda, decía mi padre, Prieta con la frente en alto y mi orgullo en la trenza”.

El pensamiento que compartió la actriz y su mensaje que escribió se convirtieron rápidamente en tendencia en redes sociales, obteniendo más de 17 mil retuits y más de 96 mil ‘me gusta’.

Por Alejandra Morón Instagram: @moronitas