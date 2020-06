La vez que Angelina Jolie enfureció por el “romance” de Brad Pitt y Selena Gomez

Todo sobre el polémico encuentro que tuvieron Brad Pitt y Selena Gomez en el 2016

Fue en el 2016 cuando después de once años de matrimonio y seis hijos en común, Brad Pitt y Angelina Jolie decidieron hacer oficial su divorcio. En aquel entonces mucho se especuló sobre las posibles razones que llevaron a la ex pareja a tomar esta difícil decisión, y una de ellas señalaba a Selena Gomez como la culpable de su separación.

El supuesto romance de Brad Pitt y Selena Gomez

Todo comenzó cuando en enero del 2016, la intérprete de Lose You To Love Me compartió una fotografía que causó controversia en las redes sociales; en ésta, aparecía la actriz teniendo una profunda plática con Brad Pitt en la after party de los Golden Globes Awards de ese año.

En múltiples ocasiones, Gomez ha declarado lo fanática que es de Pitt y lo mucho que admira al actor de Once Upon a Time in Hollywood.

“He llegado a conocer realmente a Brad Pitt. Estaba en mi camerino y llamaron a la puerta y dijeron ‘a Brad Pitt le gustaría entrar’ y me quedé como ‘WOW’. ‘Sí, puede entrar’. Él me dijo ‘¿puedo hacerme una foto contigo?’, y yo pensaba ‘¿Puedo YO hacerme una foto CONTIGO?’, contó Selena en el show de Ellen Degeneres hace algunos años.



¿Cómo reaccionó Angelina Jolie?

Aunque parece que su relación era meramente amistosa, Angelina Jolie no pudo evitar enfurecer luego de que los rumores de romance entre su ex esposo y la cantante se hicieran públicos. Según fuentes cercanas a la actriz, el polémico encuentro entre Brad y Selena provocó una fuerte discusión entre Jolie y su ex marido, la cual pudo haber sido la razón definitiva por la que decidieron ponerle punto final a su matrimonio; fue ‘la gota que derramó el vaso’.

Según Daily Mail, a Jolie le llegaron fuerte rumores de que su ex marido y Selena “coquetearon descaradamente” durante la fiesta, además de que The National Enquirer reveló que la protagonista de Maléfica le exigió a Pitt en aquel entonces, que evitara a toda costa acercarse acercarse a la popular cantante.



Por Gabriela Velasco Ceja @gabrielavceja

Te puede interesar: Selena Gomez se reinventa de nuevo como chef