“Te hiciste estrella gracias a mí”: Andrés García a Luis Miguel

Por CARAS México @CARASmexico

Aunque fue parte importante en la vida de Luis Miguel, el cantante se distanció del actor mexicano Andrés García, quien hoy reclama la indiferencia hacia el del llamado ‘Sol de México’.

Durante una entrevista con el programa ‘Ventaneando’, el histrión aseguró que el intérprete de “Ahora te puedes marchar” se comporta como si hubiera olvidado el apoyo que recibió de él cuando era niño.

Sin embargo, Andrés García dejó claro que Luis Miguel es un gran intérprete, aunque lamentó que le hable por teléfono mediante terceros, pues él lo ‘apadrinó’ siendo niño, cuando debutó en Ciudad Juárez.

“Es un extraordinario cantante. Lo he querido mucho toda mi vida, pero él ha agarrado una forma de ser que a mí no me parece y no estoy de acuerdo. Me parece una falta de respeto que me mande a llamar por teléfono a mí con un tercero. No cabr*n, yo soy Andrés García, maestro, soy estrella antes que tú y te hiciste estrella gracias a mí. Entonces háblame tú, no me mandes un tercero, pero no lo deseo nada malo”, comentó.

Pese a esto, el actor expresó su deseo para que al cantante le siga yendo bien en la serie biográfica, pues siempre hay que separar el talento del comportamiento, dijo.

“Canta precioso y deseo que le vaya lo mejor posible y le va a ir bien”, concluyó.

Luis Miguel, la serie se comenzará a grabar en febrero de este año y contará con la actuación de Diego Boneta, Camila Sodi, César Bordón, Juan Pablo Zurita, Cesar Santana, Martín Bello, Lola Casamayor, Pilar Santacruz, Kevin Holt y Gabriel Nuncio, entre otros.