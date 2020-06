La teoría que afirma que Dan Schneider es el papá de la hija de Jamie Lynn Spears

Jamie Lynn Spears no solo es conocida por ser la hermana pequeña de Britney Spears, sino también por ser una de las actrices favoritas de Nickelodeon de la década de los 90. La carrera de Jamie despegó cuando obtuvo el papel protagónico en la serie Zoey 101, que se estrenó el 2005 y finalizó en el 2008 después de cuatro temporadas al aire.

Sin embargo, el final de su carrera como estrella juvenil llegó cuando a los 16 años de edad, anunció que estaba embarazada. El papá de su hija, Maddie, es Casey Aldridge, con quien sostenía una relación en aquel entonces. La pareja estuvo cerca de contraer matrimonio en el 2009, pero finalmente decidieron separarse.

Durante mucho tiempo ha circulado una oscura teoría en redes sociales que asegura que Alridge no es el verdadero padre de Maddie, pues se cree que quien embarazó a Jamie Lynn Spears fue el ex productor de Nickelodeon, Dan Schneider. El responsable de la creación de series como Drake & Josh, Sam & Cat, Victorius, iCarly, Kenan y Kel, y Zoey 101, fue despedido y acusado de acoso sexual infantil y pedofilia, y uno de los casos más sonados fue el de Spears.

Los rumores afirman que Schneider abusó sexualmente de la ex estrella de Nickelodeon, y debido al “gran parecido” que tienen la niña y el ex productor, usuarios especulan que él es el verdadero padre de la hija de Jamie.

“Nosotros quejándonos por la cancelación de la serie Zoey 101 y por el embarazo de Jamie Lynn Spears, cuando ella fue violada por el mismo productor de la serie (Dan Schneider) y tuvo una hija con ella a causa de esa violación y el show término por eso.” escribió el usuario @callatel.

Is it a stretch? You decide. Jamie Lynn Spears and Dan Schneider love child? pic.twitter.com/VpwYiqae66

— TheArianNation (@TWArianNation) June 13, 2020