La teoría sobre Titanic que asegura que Jack Dawson nunca existió

Algunas referencias de la película podrían ser la prueba de que Jack fue producto de la imaginación de Rose

Desde que se estrenó en 1997, la película de drama y romance, Titanic, se convirtió en un clásico a nivel mundial; si bien el filme estadounidense está basado en el hundimiento del trasatlántico de 1912, la mayor parte de la trama es ficción.

Algunos de los pasajeros reales del Titanic sí aparecen en la película, como es el caso de Margaret «Molly» Brown (pasajera de primera clase), Thomas Andrews (diseñador del barco) y Edward John Smith (capitán del buque). Sin embargo, la historia de amor protagonizada por Jack Dawson (Leonardo DiCaprio) y Rose DeWitt (Kate Winslet) es totalmente ficticia, al igual que los personajes que interpretaron.

A 23 años del estreno del proyecto dirigido por James Cameron, Titanic sigue generando opiniones y polémica a través de las redes sociales, y el caso más reciente se dio por medio de Twitter.

La teoría sobre Titanic que asegura que Jack nunca existió

El romance entre Jack y Rose es uno de los más memorables en la industria cinematográfica; sin embargo, un usuario de Twitter cambió la perspectiva de miles de seguidores de la película cuando su teoría sobre la relación de los protagonistas se hizo viral.

El hilo del internauta concluye que Jack Dawson nunca existió, sino que todo se trató de una fantasía creada por Rose.

A través de diferentes referencias de la película, el usuario explicó las razones por las que todo parece indicar que Jack es un producto de la imaginación del personaje interpretado por Kate Winslet.

Errores de temporalidad

“Jack trae cosas que aún no habían sido inventadas, hace referencias a lugares que no existieron hasta después de que el Titanic se hundiera”, revela el usuario en uno de los tuits, dejando en evidencia que los hechos históricos que se mencionan no son precisos, tal es el caso de la montaña rusa del muelle de Santa Mónica y el lago de Wissota.

Tendencias y accesorios

Otros de los elementos que resaltan en el filme, son el particular peinado de Dawson (popularizado en la década de 1930) y el pequeño morral que utiliza como maleta (creado en 1939).

Errores de filmación

“Rose, como una mujer blanca y adinerada, seguramente fue de las primeras en el bote salvavidas. Se podría estar imaginando cómo sería estar en un barco que se hunde, por lo que su descripción estaría mal”, explica, refiriéndose a que la posición inclinada de la cámara podría tratarse meramente de la visión de Rose, por lo que todo podría estar pasando dentro de la cabeza del personaje.

La historia de Rose

“Incluso el equipo de búsqueda de la película menciona que no pudieron encontrar registros de Jack… Otro dato curioso es cómo Rose es la que está contando toda la historia de la película, incluso escenas donde ella no estuvo”, menciona el tuitero, y hace alusión a que Jack pudo ser un invento de Rose para sobrellevar el trauma que le dejó el hundimiento del Titanic.

