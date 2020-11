The Crown 4: lo que sí pasó en la vida real

Es una adaptación y como tal hay muchas licencias narrativas que adoramos, pero estas son las verdades históricas detrás de “The Crown” en su cuarta temporada.

Estamos fascinados con la nueva temporada de The Crown de Netflix, en la que Diana de Gales y Margaret Thatcher, la primera ministra ochentera, hacen su aparición. Pero como seguro nos mata la curiosidad, te ayudamos con la búsqueda para que sepas que sí pasó y qué no…

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

1.- Diana no vestía de ninfa cuando conoció a Charles

Sí fue en su casa y sí fue en una invitación que le hizo Sarah, hermana de Diana, al príncipe de Gales, quien llegó con su perro labrador. Diana lo cuenta en primera persona en su libro Diana in her own words (que por cierto es un documental que está disponible en Netflix) y recuerda que era un evento con varias personas y ella vestía “de botas, como tomboy”, o sea como niño, “era muy ruidosa y eso le cayó bien”. O sea, el disfraz de Sueño de una noche de verano es una romántica ficción que nos encantó.

2.- Tampoco se encontraron en la calle

El siguiente encuentro retratado en The Crown es en un juego de polo en el que Diana se atraviesa en el camino del auto de Charles… Bueno, esto no fue así. El siguiente encuentro ocurrió en 1979 cuando el príncipe de Gales cumplió 30 años e invitó a Sarah a su fiesta y también a Diana. “Mi hermana hizo berrinche cuando supo, pero yo le dije a mi papá que sí quería ir. Me sentaron junto a él porque le iba a caer bien estar con alguien nuevo, me dijeron”. Lo que sí sucedió fue el comentario empático de Diana a Charles sobre la muerte de su mentor, Lord Mountbatten, quien sí fue asesinado en un atentado terrorista en Londres. “Y desde ahí ya no me lo pude quitar de encima”, dijo Diana.

3.- Su abuela no le enseñó protocolo

Cuando Diana llegó al seno de la familia real tras la propuesta matrimonial de Charles (esta sí se hizo en la enfermería del Castillo de Windsor) es cierto que no sabía nada de protocolo real ni de buenos modales o etiqueta en general; pero no es verdad que su abuela, la cortesana de la reina madre, Lady Fermoy la haya enseñado. La leyenda popular dice que otra Lady in waiting, Sara Hussey lo hizo, “pero no es verdad, a Diana la capacitaron tanto como un cajero en un supermercado”, escribe Andrew Morton en la biografía de la princesa.

4.- Michael Fagan sí se metió al cuarto de la reina

La forma en la que Peter Morgan cuenta este episodio es realmente estremecedor y conmueve. En efecto, entró dos veces, la segunda las 7 am; también se tomó una botella de vino australiano en la habitación 108 y sí encontró los aposentos de la reina. Esto lo sabemos porque Scotland Yard publicó el caso y porque Fagan dio una entrevista a The Telegraph este año y contó varios detalles… Entre ellos, que hablaron por 10 minutos sobre la boda de Charles y Diana y que no mencionaron a Margaret Thatcher. La reacción real de la Reina fue decir “¿Qué hace aquí?” y después se mantuvo firme y en calma sin hacer aspavientos, hasta que entró una de sus empleadas y juntas lo convencieron de salir del cuarto so pretexto de darle un cigarrillo. Así fue que pidieron auxilio al staff de seguridad.

5.- Sí existieron las primas ocultas…

Margaret descubre que la familia Bowes-Lyon cargaba con un gen de “imbecilidad e idiotez” y decide verificarlo enviando a un amigo de la familia. Las primas Nerissa y Katherine sí existieron, al igual que sus primas Edonea, Rosemary y Etheldreday, hijas de la tía Harriet, con lo cual, el gen venía del lado materno (de los Clinton) y no de los Bowes-Lyon. Nerissa de 15 y Katherine de 22 eran hijas de John Bowes-Lyon, hermano de la reina madre Elizabeth. Fueron recluidas en el Royal Earlswood Institution for Mental Defectives en 1941, en Surrey, por sus propios padres John y Fenella. Popularmente le llamaban “El Hospicio de los Idiotas”, en una época en el que la crueldad hacia las personas con enfermedades mentales era lo normal.

6.- …Pero nadie las visitó

El Channel 4 de Inglaterra hizo un documental de ellas en 2012 en el que la enfermera de las primas Onelle Braithwaite afirma que nunca las visitó ningún miembro de la familia real “ni les mandaron regalos, como dicen por ahí”, y que en otro tiempo, “quizás hubieran cuidado mejor de ellas”. No hay evidencias de que la Reina Madre o inclusive la reina Isabel tuvieran conocimiento de su existencia, ya que la enciclopedia familiar su madre las registró como “fallecidas”. La historia salió a la luz en 1996 cuando Nerissa murió y un periodista vio su nombre en un panteón.