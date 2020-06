‘The X Files’ y ‘Bombshell’, en los estrenos de julio de Amazon Prime

Amazon ha revelado las series, películas y programas que podrás disfrutar en la plataforma de streaming, en donde destacan “The X Files” y “Bombshell”.

Julio traerá múltiples estrenos en Amazon Prime, entre los que destacan las 11 temporadas de “The X Files”, “Family Guy”, “Modern Family”, siete temporadas de “Homeland”, seis temporadas de “Glee” y “Bombshell”, entre otras.

Aquí te dejamos los estrenos para el mes de julio:

1 de julio

Las aventuras de Jack Sparrow en Pirates Of The Caribbean: Dead Men Tell No Tales (Piratas del caribe: La venganza de Salazar) llegan a Amazon.

Además llega también Wreck-It Ralph (Ralph El Demoledor), Modern Family, seis temporadas de Glee, las primeras 7 temporadas completas de Homeland y las 5 temporadas completas de Prison Break.

3 de julio

Para este día Amazon liberará la segunda temporada de Hanna. Sigue el viaje de una joven extraordinaria mientras evade la búsqueda continua de una agencia gubernamental siniestra, e intenta descubrir la verdad que hay detrás de quién es.

Y si aún no has visto Mad Men, es momento de hacerlo. La serie muestra el drama sobre una de las agencias de publicidad más prestigiosas de Nueva York a principios de la década de 1960, centrada en uno de los ejecutivos de publicidad más misteriosos, pero extremadamente talentosos de la firma, Donald Draper.

7 de julio

¿Fan de los ‘Expedientes Secretos X’? La plataforma tendrá las 11 temporadas a partir de esta fecha. Descubre los misteriosos casos paranormales en compañía de Mulder y Scully ahora en Prime Video.

10 de julio

También habrá estrenos, La Jauría, serie de Amazon Original, llegará este día. La serie cuenta la historia de la desaparición de una joven en una escuela católica, que lleva a cabo una manifestación e involuntariamente se vuelve el centro de una investigación policiaca que expone un mortal juego en línea que recluta a hombres para cometer actos de violencia en contra de mujeres.

15 de julio

Las siete temporadas de Sons Of Anarchy llegará a mitad de mes. Adéntrate en el arenoso inframundo de los clubes de motociclistas fuera de la ley. Acosados ​​por la policía y atacados por rivales despiadados, los Sons of Anarchy enfrentan un futuro incierto y cada vez menos protegido por la ley.

17 de julio

¡Agarra tus palomitas y ponte cómodo! No puedes perderte este gran estreno que relata la historia de una amistad quebrantada entre un veterano de la CIA y uno de los narcotraficantes más importantes del momento: “El Candidato”.

Más que un show de espionaje, la serie es un drama de dos civilizaciones colapsando. Es acerca de cómo el país más poderoso trata a su vecino. Es acerca de lo lejos que la gente llega por dinero, por odio, por poder y por supuesto, por amor. Todo sucediendo en una de las ciudades más radiantes del mundo, Ciudad de México.

23 de julio

Basada en una historia real, Bombshell (El Escándalo), llega para sacar a la luz una verdad de una de las empresas más conocidas a nivel mundial poniendo en contexto el acoso y los diferentes matices de las víctimas de dicho delito.

Un grupo de mujeres (Charlize Theron, Nicole Kidman y Margot Robbie) enfrentan al director de Fox News, Roger Ailes, y la atmósfera de acoso sexual que presidió en la cadena.

24 de julio

Si te encanta Family Guy, este día podrás disfrutar sus temporadas 15, 16 y 17. Esta peculiar familia formada por Peter, Lois, Meg, Stewie y Brian, te sacarán más de una sonrisa.

En un loco pueblo de Rhode Island, una familia disfuncional se esfuerza por hacer frente a la vida cotidiana, ya que son arrojados de un escenario fuera de lo normal a otro.

26 de julio

Si no terminaste de ver ‘Los Juegos del Hambre’ (título en español) es momento de hacerlo. No te pierdas “The Hunger Games: Catching Fire”.

Katniss Everdeen y Peeta Mellark son obligados a participar una vez más en la edición 75° de “Los Juegos del Hambre” convirtiéndose en objetivos del Capitolio después de su victoria, lo que provoca una rebelión en los distritos de Panem.

30 de julio

También hay estrenos para toda la familia, por ello podrás encontrar a partir de esta fecha “Hotel Transylvania 3: Summer Vacation”.

El Conde Drácula y compañía participan en un crucero para monstruos amantes del mar, sin saber que su barco ha sido confiscado por la familia Van Helsing, que tiene secretas y malévolas intenciones.

Además, llega también “The Equalizer 2” (El Justiciero 2). Después de perder a su mejor amiga y antigua compañera de trabajo, McCall solo tiene un pensamiento en la mente: eliminar a los asesinos que han destrozado su vida.

Por Alejandra Morón

