TikTok + religión, ¿qué locura quiere hacer Kanye West?

El renacer religioso de Kanye West no es ninguna broma. Sus creencias y su deseo de ponerse ‘al servicio del Señor’ han influido en su música -su último disco ha sido un trabajo góspel-, en sus colecciones de ropa más recientes -basadas en una paleta de colores inspirada en la Biblia- y en su programa electoral, que incluye como uno de sus puntos claves devolver la oración a las aulas estadounidenses si finalmente logra ganar las elecciones presidenciales.

La última “visión” del rapero, que ha anunciado a través de una nueva retahíla de tuits, ha sido crear una réplica de la popular aplicación TikTok que cuente con un estricto control -o censura, depende de cómo se mire- basado en una serie de valores afines a los suyos.

Esta idea se le ha ocurrido mientras ojeaba la aplicación con una de sus hijas -suponemos que con la mayor, North-, ya que “como padre cristiano” se sintió muy perturbado por el contenido que esta plataforma pone a disposición de los menores de edad.

El funcionamiento y la tecnología de la app china, por otra parte, le parecen maravillosos, así que no ve por qué no podrían usarse para difundir un mensaje más espiritual.

WE PRAY WE CAN COLLABORATE WITH TIK TOK TO MAKE A CHRISTIAN MONITORED VERSION THAT FEELS SAFE FOR YOUNG CHILDREN AND THE WORLD IN JESUS NAME AMEN

— ye (@kanyewest) August 17, 2020