Tim Burton al rescate de Johnny Depp

El aclamado cineasta, con quien Johnny Depp ha trabajado en diversos proyectos cinematográficos, no dejará que el actor se quede sin trabajo.

Después de ver cómo, a raíz de su escabrosa batalla legal con su exmujer Amber Heard, se le cerraban las puertas de grandes franquicias como Piratas del Caribe y Animales Fantásticos, desatando la ira de sus fans, Johnny Depp tiene un nuevo proyecto en el horizonte.

Las últimas informaciones apuntan a que el actor está negociando su participación en la serie de La familia Addams que prepara Tim Burton.

Así lo afirma We Got This Covered, que anteriormente ya reveló que Depp y Burton querían volver a trabajar juntos. En un principio se rumoreó que el actor participaría en la secuela de Beetlejuice, un proyecto que no acaba de arrancar, aunque parece que ahora está más cerca de unirse a la ficción de La familia Addams.

La estrella ya ha trabajado a las órdenes del realizador en muchas ocasiones: Eduardo Manostijeras, Sweeney Todd, el barbero diabólico de la calle Fleet, Sombras tenebrosas, Sleepy Hollow, Ed Wood, Alicia en el país de las maravillas, Alicia a través del espejo, La novia cadáver y Charlie y la fábrica de chocolate.

Apenas se conocen detalles sobre la serie de La familia Addams. Sí se sabe que Burton ejercerá como productor ejecutivo y también está negociando para dirigir algunos capítulos. Por el momento no hay ninguna cadena o plataforma de streaming vinculada al proyecto, aunque todo apunta a Netflix como la candidata más firme a hacerse con la ficción. Tampoco hay actores vinculados a la producción.

Dumbo, estrenada en 2019, es la última cinta de Burton. Por su parte, los fans vieron por última vez a Depp en 2019 en Waiting for the Barbarian y en 2020 en Minamata.

Depp renunció a su papel de Grindelwald en Animales Fantásticos 3 por petición de Warner Bros. tras perder un juicio por difamación contra The Sun. La compañía quiere mantener sus proyectos lo más alejados de polémicas, lo que precipitó su despido. El intérprete será sustituido por Mads Mikkelsen.

Por Europa Press @CARASmexico

