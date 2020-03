¡Todas las revistas de Editorial Televisa sin costo de manera digital!

View this post on Instagram

Para nosotros es muy importante tu salud y la de los tuyos. Por ello, y para evitar la propagación del #coronavirus, en CARAS México queremos que te unas al #MeQuedoEnCasaChallenge. Y para que tengas entretenimiento a tu alcance, hemos decidido poner de manera online y sin costo nuestra edición de marzo. ¡Más información en nuestras #stories! 🙏🏻👏🏻🙌🏻🇲🇽 #JuntosPodemos #YoMeQuedoEnCasa #coronavirus #carasméxico #revistacarasméxico #covid19 #LudwikaPaleta #MeQuedoEnCasaEDT