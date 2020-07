Tras la amputación, la ex Miss Colombia vuelve a bailar

La vida parece sonreírle nuevamente a Daniella Álvarez, ex Miss Colombia, quien tras varias cirugías — cinco para ser exactos– tuvo que tomar la decisión de amputarse la pierna izquierda luego de recibir un duro diagnóstico.

A la ex Señorita Colombia se le encontró una pequeña masa debajo de las costillas que le obstruyó la arteria aorta.

A través de un video, que compartió en su cuenta Instagram, Daniella dijo a sus seguidores que los médicos le habían dicho que su pierna no volvería a ser funcional por la falta de sangre que sufrió durante un tiempo y que no pudo ser corregida con las operaciones pasadas.

Tranquila y serena, la ex reina de belleza expresó que “amaba su cuerpo” y que prefería tener una prótesis “que me permita bailar” y no una extremidad que no funcione.

“Yo podría tener mi pie, pero no sería un pie funcional, entonces los médicos y en familia hablamos, y yo tomé la decisión (…) de tener una prótesis que me deje bailar champeta, bachata, correr, montar bicicleta”, se le escucha en el video.

A tan solo unas semanas de su operación, Daniella compartió un video donde se le puede ver bailando la canción “Besos de coral”, interpretada por el cantante Elvis Crespo.

¿Su pareja en este baile tan especial? Su hermano Ricki Álvarez, a quien llama “Su parejo favorito”.

“Poniéndole swing a la vida con mi parejo favorito Ricki Álvarez. ¡No importan las dificultades! ¡Debemos ser resilientes en la vida!”, se lee junto al video.

En su nueva vida, Daniella muestra fuerza y valentía, como lo escribió ella misma el pasado 25 de junio, donde expresó:

“Nunca me conformaré hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor sea excelente.

Hace doce días me operaron por última vez y hasta hoy no he dejado de dedicarme a superar mis obstáculos hasta llegar a mi meta. Aquí voy llena de fuerza y sueños”.

Por Alejandra Morón Instagram: @moronitas

Te puede interesar: La ex Miss Colombia que eligió amputarse el pie izquierdo