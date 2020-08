Una mujer muy entregada, así es Paulina Matos de ‘Oscuro deseo’

Paulina Matos platicó con CARAS.com.mx donde nos platicó sobre su actuación en ‘Oscuro deseo’, sus gustos y lo que viene para ella.

La originaria de Guadalajara, Jalisco, Paulina Matos, da vida a Edith, una abogada que es capaz de cualquier cosa con tal de conseguir lo que desea.

Platicamos con la actriz sobre su personaje en la serie de Netflix, ‘Oscuro deseo’:

¿Quién es ‘Edith’ en Oscuro Deseo?



Es la asistente ejecutiva de Leonardo Solares, su mano derecha, su confidente. Una mujer fuerte y con mucho misterio. Van a sospechar en diferentes ocasiones de ella a lo largo de la historia.



¿Cuál crees que sea la mayor virtud de tu personaje y cuál la peor?



La mayor virtud es su inteligencia, sabe perfectamente cómo relacionarse con todos.

Y su peor virtud es la falta de sensibilidad, Edith es capaz de hacer lo que sea con tal de lograr sus objetivos.

¿Cómo fue trabajar al lado de Jorge Poza?



Tuve el placer de conocerlo en este proyecto y fue increíble, es un gran compañero, un total caballero y me hizo reír muchísimo entre escenas, fue con quien más me tocó convivir del elenco.



¿Qué es lo que más te gusta de este proyecto?



La trama de la historia, siento que en México ya estábamos acostumbrados a lo mismo y ‘Oscuro deseo’ llegó con una propuesta diferente y aunque a muchos les parece muy fuerte, funciona porque toca temas reales y los muestran tal cual son, no tiene filtros. A demás de la producción, es una combinación de todo.





¿Qué es lo más difícil de ser actriz?



Lo expuesta al continuo rechazo al que te enfrentas en cada casting. Como actriz dejas todo ahí, llegas a un casting con la mayor ilusión de quedarte y la mayoría de la veces no te dicen por qué no te quedaste, existen tantos factores que no precisamente tienen que ver si tienes talento o no.



Hoy en día puede influir hasta el número de followers que tienes en tus redes sociales. Es muy complicado.



Cuéntanos un poco de ti, ¿qué te apasiona además de la actuación?



Me encanta viajar, y disfrutar desde los momentos más sencillos, tomarme un café o una copa de vino con alguien que quiero y platicar horas.



¿Quién es Paulina Matos en sus propias palabras?



Una mujer entregada en lo que quiere, sea en el amor, en una amistad o en su trabajo. No me gustan las medias tintas.



En una palabra, ¿qué es lo que sientes cuándo actúas?



Plenitud, es el momento de mayor gozo después de haberte ganado el personaje.



¿Qué otros proyectos vienen para ti?



Tengo un proyecto en postproducción que va a ser una serie de comedia pero aún no sé la fecha de estreno. Lo que sí les puedo decir es que me verán muy diferente a Edith.

Por Alejandra Morón

