¡Ya nació el primer nieto varón de José José!

El pasado fin de semana, Marysol Sosa, hija del legendario José José, dio a la bienvenida a su segundo hijo.

Este bebé es el primer nieto varón de José José, el llamado Príncipe de la Canción, quien llegó este mundo un mes antes de lo previsto ya que a Marysol le fue diagnosticada diabetes gestacional y esto ponía en riesgo la salud de la madre y el bebé.

Sin embargo, todo ha salido de maravilla y los dos se encuentran perfectamente bien, así lo ha dado a conocer la propia hija del cantante.

El bebé nació vía cesárea el pasado 8 de mayo pesando 2 kilogramos con 750 gramos, midió 51.5 centímetros y será llamado José Patricio, en honor al intérprete de “Amar y Querer”.

La hermana de José Joel dijo en entrevista para una publicación que se adelantó el parto para evitar complicaciones.

“Me la detectaron en abril y primero me dieron cambio de dieta y una pastilla para controlar todo, así estuve los últimos 15 días, y cuando regresé al chequeo, los niveles de azúcar no habían bajado como querían los doctores. Entonces en el último ultrasonido que me hicieron, ya había cumplido los ocho meses, estaba corriendo la semana 36, pero lo bueno es que el bebé venía como adelantado dos semanitas, entonces decidieron mejor que ya viniera al mundo”, explicó a la revista.

Este hecho hizo que Marysol estuviera monitoreada y asesorada por una nutrióloga, quien le recomendó una dieta a base de frutas y verduras, así como eliminar azucares y carbohidratos.

“La decisión de adelantar el parto fue como de precaución, para que no ocurriera nada malo después. No fue tanto de urgencia, porque de hecho nos habían dicho que podría haber nacido desde el lunes pasado (4 de mayo) y lo tuvimos hasta este viernes (8 de mayo), entonces fue de prevención todo esto”, confesó.

Por CARAS México @CARASmexico

