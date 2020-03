Yalitza Aparicio y André Montes, ¿se acabó el amor?

Por Alejandra Morón @CARASmexico

Luego de que una revista publicara a la ex pareja de André Montes, novio de Yalitza Aparicio, diciendo que él la agredió físicamente estando embarazada y que a dejó con una deuda por el bautizo de su hijo, el joven eliminó todas las fotografías donde aparecía con la actriz de ‘Roma’.

Este hecho ha dado pie para que corran lo rumores sobre una posible ruptura entre los dos, aunque ninguno ha dado declaraciones al respecto.

La que sí fue Wendy Ahumada, ex pareja de André y madre de su hijo, quien en la entrevista con la publicación expresó: “ella estaba consciente de que André tenía mujer e hijo“.

La ex pareja de André también comentó en dicha entrevista que ella nunca imaginó que él pudiera engañarla con Yalitza, pues ella era famosa y además él se expresaba mal de la actriz: “André decía: ‘¡Ay, no, está bien fea!’ Pero mira la sorpresa que me llevé”.

El misterioso novio de Yalitza Aparicio

Fue a finales de 2019 cuando los rumores sobre un posible romance entre Yalitza y André comenzaron a circular, luego de que se le viera muy cariñosa con un misterioso joven.

Semanas después se reveló la identidad del dueño del corazón de la actriz, pues fue el propio joven quien dio a conocer las fotos del romance entre ambos.

Fue entonces cuando se dio a conocer que André Montes es originario de Tlaxiaco, Oaxaca, de donde es ella, y además ya se graduó como cirujano dentista en la máxima casa de estudios de la UNAM.

Pese a las fotos y los mensajes de amor de él hacia ella, Yalitza siempre mantuvo su vida privada al margen de la prensa.

“Como ustedes sabes no doy entrevistas de mi vida privada y estoy muy contenta. Gracias”, dijo al ser cuestionada por los reporteros del programa “De Primera Mano” en enero de este año.