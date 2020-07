Jóvenes, talentosas e inspiradoras. Así son Yalitza Aparicio, Lorena Ramírez y Karen Vega, las indígenas que empoderan y motivan a otras mujeres.

Mujeres empoderadas, talentosas, jóvenes y con mucho orgullo por sus raíces, así son Yalitza Aparicio, Lorena Ramírez y Karen Vega, quienes han destacado en sus ámbitos y cada día brillan más y más.

Yalitza Aparicio

ACTRIZ

Edad: 26 de años

Originaria: Tlaxiaco, Oaxaca

Nació el 11 de diciembre de 1993, hija de un padre mixteco y una madre triqui. Antes de protagonizar la película de Alfonso Cuarón, la joven de 26 años era maestra de preescolar.

Pronto su vida cambió al protagonizar la película ‘Roma’,filme que logró 10 nominaciones al Oscar, entre ellas la de Mejor Actriz que consiguió Aparicio, hecho que marcó historia al ser la primera actriz indígena en conseguir una nominación a los Premios de la Academia.

Tras el rotundo éxito de la cinta, Yalitza se ha dedicado a estudiar y dar conferencias por el mundo, como la que ofreció en la Universidad de Harvard, o la que dio en Suiza con motivo del Día de la Mujer.

Además, fue invitada para integrar la Academia del cine de Estados Unidos y votar por los ganadores del premio más importante de la industria. Y no solo eso, escribió para el prestigiado diario The New York Times un artículo que tituló “En México, ‘Roma’ encendió un fuego por los derechos de los trabajadores”.

La actriz, fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad de la UNESCO para los pueblos indígenas. Y va por más, pues ya debutó como Youtuber, donde publicará: “Lo que hago, lo que pienso y lo que defiendo. Lo que soy…”

Lorena Ramírez

ULTRAMARATONISTA

Edad: 25 años

Originaria: Guachochi, Chihuahua

La famosa corredora rarámuri es conocida en todo el mundo. Aunque ella vive en lo alto de las montañas, donde no llega el ruido del tráfico ni el humo de las fábricas, Ramírez logró captar la atención mundial con sus brillantes vestidos en color rojo, amarillo o naranja, unos huaraches y su inconfundible peinado de ‘cola de caballo’.

La corredora Tarahumara acaparó los titulares de los principales diarios deportivos a nivel mundial al correr con su vestimenta típica y sin tenis, ultramaratones.

Se llevó a casa la medalla de tercer lugar en el Ultramaratón Caballo Blanco en 2016, donde corrió 80 kilómetros.

Un año antes había hecho la misma proeza, pero aquella vez quedó en cuarto lugar en la categoría de 100 kilómetros en el ultramaratón de los Cañoñes en Guachochi, Chihuahua. Una de las carreras más duras y salvajes que existen en México. También ha corrido en el extranjero, donde logró el tercer puesto en la carrera de la Cajamar Tenerife Bluetrail, España, que consistió recorrer 102 kilómetros.

Ha sido portada de revistas y ha protagonizado algunos anuncios comerciales. Sus logros han hecho que tenga fans por el mundo y que sea una inspiración para todas las mujeres.

Karen Vega

MODELO

Edad: 18 años

Originaria: Oaxaca de Juárez

Esta joven oaxaqueña comenzó a interesarse en el mundo de la moda cuando tenía tan solo 14 años de edad. Comenzó su sueño como un simple hobbie y su buena voluntad de ayudar a la esposa de su abuelo, quien era costurera. Con ella, Vega se encargaba de medirse los vestidos que ésta fabricaba y así comenzó a sumergirse en el mundo de la moda.

Pronto su sueño se convirtió en realidad, cuando recibido del diseñador oaxaqueño Pompi García y del fotógrafo Enrique Leyva, una invitación para ser parte de una producción que se llamó “Realismo mágico”.

Esto le permitió a Pompi y a Leyva ir un poco más allá y abrieron su propia agencia de modelaje con talento local, llamada Talento Espina, que incluía por supuesto a Karen Vega.

La jovencita saltó a la fama cuando la eligieron como portada de una de las revistas más cotizadas del mundo de la moda. Y fue precisamente en esta publicación que Karen quiso expresar un sueño más que tiene: que cada vez más medios de comunicación muestren a las nuevas generaciones expresiones de igualdad y “eduquen sobre las diferencias que nos hacen bonitos a cada uno”.

Por Alejandra Morón Instagram: @moronitas