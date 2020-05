Yuri incursiona en la música urbana

¡Yuri ha dejado atrás los ochentas para darle paso a la música urbana! La cantante ha querido unirse al reggaetón.

Por ello, este martes 5 de mayo Yuri presentó su nuevo sencillo en colaboración con la estrella puertorriqueña Nio García.

Sin embargo, no es la primera vez que la cantante ha coqueteado con este género, pues ya en 2015, la veracruzana había hecho un dueto con el reggaetonero Yandel con el tema “Al Bailar”.

En aquella ocasión la cantante aseguró que el tema era suave combinado con pop y no era realmente un reggaetón.

Por lo que ahora presenta “Todo el año” el cual tiene más estilo de reggaetón, sin caer en el perreo.

Así lo aseguró la jarocha en entrevista con Caras.com.mx, donde nos contó más detalles sobre esta nueva canción.

¿Cómo te sientes con este nuevo estreno?

Muy contenta y satisfecha con lo que hemos hecho, es una canción muy simpática habla de una mujer que se enamora en un verano y quiere que dure todo el año, por eso el nombre de la canción.

Además de estar muy contenta con el resultado de cómo quedó el video, ya que soy parte de la producción y tengo la posibilidad de ser productora ejecutiva.

Si no es en sí un perreo, ¿qué tipo de reggaetón es?

Es un reggaetón medio tiempo, no es un reggaetón rápido. Para mí el perreo es esa canción que es más rápida con bailes más sexuales, y a ese punto no llegué porque no es mi imagen y soy casada, se vaya a enojar mi marido (risas).

¿Por qué regresaste al reggaetón? ¿Fue por moda o gusto?

Por gusto. Bueno también porque está de moda y pienso que los artistas podemos hacer esos arriesgues, no todos se quieren arriesgar o bueno no todos los de mi época.

Definitivamente es lo que está de moda y a mí me gusta divertirme, me gusta salirme de mi zona de confort. No se necesita un rango de voz porque es más sencillo, es como para platicar y a mí me encanta.

Me siento contenta de experimentar nuevos ritmos en este caso el urbano, es un género muy apapachado ante la gente, entonces al estar y salir de mi zona de confort con este sencillo me tiene muy contenta, creo que se hizo un gran trabajo.

“No me gusta lo fácil, lo fácil todo mundo lo hace”: Yuri

¿Qué quieres dejar con esta canción?

Diversión y distracción. Ahorita la gente necesita distraerse y que se den cuenta que soy una persona que me aviento y no tengo miedo a nada. Que noten algo diferente de Yuri y vean que soy una mujer valiente para meterme en todos esos rollos.

Para cantar reggaetón tuve que modificar mi forma de cantar, pues los ochenteros cantamos con un vibrato muy ochentero y eso hace que se escuchara antigua, aunque tuve que meterme a que me dirigieran mi voz y se va oír en esta canción como si tuviera veintitantos años.

¿Cómo fue tu relación con Nio?

Nio García es un joven con una carrera muy corta pero muy sustanciosa, ha trabajado a lado de Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna, Jennifer López, con grandes personajes de la música urbana, entonces su carrera ha desplomado de manera impresionante y tuve la suerte de trabajar con él.

Mi relación con él fue muy padre, además de que puedo ser la mamá de él, es un joven muy divertido y muy sencillo, me gustó mucho su forma de ser y se lo he dicho muchas veces “Nunca cambies, sé sencillo”, pues se nota la sencillez y eso es lo que abre puertas, más que el propio talento.

Llegó muy humilde a pesar de con quienes ha trabajado, es un muchacho que me contó su vida privada y de donde venía, hicimos una bonita amistad y no siempre pasa esto con gente con la que una colabora.

Finalmente, Yuri dijo no querer quedarse con lo urbano, puesto que ella es popera y piensa que lo de ella son las baladas románticas.

Además, comentó que después de este sencillo tiene planeado trabajar un tema sola sin colaboración, porque el público también le pide verla a ella sola.

No obstante, no descarta la idea de volver a trabajar urbano y seguirá experimentando con quien haya posibilidad.

Por Janayna Mendoza @CARASmexico

