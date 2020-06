¡Zoraida Gómez está en la dulce espera de su primer bebé!

Feliz y emocionada, Zoraida Gómez reveló que está en la dulce espera de su primer bebé junto a su novio.

Baby on board! La actriz Zoraida Gómez anunció que está embarazada de su primer hijo, fruto de su relación con su novio con el que lleva tres años de noviazgo.

Fue durante el programa Hoy que la hermana de Eleazar Gómez, reveló que está en la dulce espera y además compartió con los televidentes que lo había intentado durante varios meses, pero fue hasta ahora que se dio.

“Dentro de todas las noticias que estamos escuchando pues yo les tengo una muy buena noticia y es que estoy esperando un bebé”, comentó Zoraida.

Es bien sabido que la actriz siempre ha buscado formar una familia, por lo que desde hace tiempo planeó quedar embarazada.

“Llevo tres años con mi novio, lo estábamos planeando mucho, el chiste es que no pegaba y pues ya me iba a hacer a la idea de que no, ya ves que hay muchas mujeres que sufren por el tema de que no pueden embarazarse porque el novio no puede o la chica no puede”, reveló.

Además, la actriz compartió cómo fue que se dio cuenta de que finalmente estava embarazada.

“Resulta que una semana de retraso, dos semanas y se me empiezan a poner los senos muy grandotes y yo dije: ‘Esto no es normal’, entonces es que tenía miedo de hacerme la prueba, pero yo creo que la persona más feliz fue mi mamá y más mi mamá que no es abuela todavía”, compartió.

También reveló detalles emocionantes de sus primeras visitas al ginecólogo, donde pudo escuchar por primera vez el corazón de su bebé.

Confesó que fueron entre ocho y nueve meses en los que intentó quedar embarazada, pero no fue sino hasta ahora que se dio.

“Intentamos entre ocho y nueve meses y ya pegó ahorita, ya llevo como seis meses de embarazo”, expresó la actriz.

Adelantó que no se aferrará a que su bebé nazca de parto natural, por lo que no descarta la cesárea.

“No me voy a aferrar a que sea parto natural, si mi bebé no se acomoda como se tiene que acomodar pues tendrá que ser cesárea”, dijo.

Al final, Zoraida Gómez expresó que la pandemia la benefició a ella y a Jorge, su pareja.

“Esto de la pandemia me vino muy bien porque Jorge se la pasaba trabajando y yo también de gira, casi no nos podíamos ver ni disfrutar de la casa ni la monotonía”, finalizó.

Por Alejandra Morón @CARASmexico