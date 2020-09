¡Zoraida Gómez le da la bienvenida a su bebé!

La actriz Zoraida Gómez debutó como mamá a sus 34 años de edad, así lo anunció a través de sus historias de Instagram.

¡Ya llegó la cigüeña a casa de Zoraida Gómez! La actriz de Rebelde compartió a través de sus historias de Instagram donde grabó un video desde la cama del hospital en el que le dio la bienvenida a su bebé.

“Ya nació el bebé. Todo salió perfecto”, expresó la actriz en un breve comentario que compartió junto a una foto suya.

Posteriormente compartió una serie de videos para informarle a sus fans y seguidores cómo fue el proceso y lo bien que se encontraban ella y el recién nacido.

“Les quiero contar que todo salió perfecto, fue un pacto natural. La verdad fue un parto muy afortunado porque fueron poquitas horas. Las contracciones comenzaron a las 11:00pm, llegué al hospital a las 3:00 de la madrugada y una hora y media después me bajaron a quirófano”, detalló Zoraida.

El bebé no llegó a este mundo sino hasta las 6 de la mañana: “Nació sano, nació bien. Mi marido me dio muchas fuerzas para que todo saliera bien”.

Posteriormente agradeció las muestras de cariño recibidas desde que se anunció la noticia de su embarazo: “Gracias a todos por sus buenos deseos y oraciones. Voy a estar con mi bebé, les mando muchos besos”.

Los intentos por embarazarse

Es bien sabido que la actriz siempre ha buscado formar una familia, por lo que desde hace tiempo planeó quedar embarazada.

“Llevo tres años con mi novio, lo estábamos planeando mucho, el chiste es que no pegaba y pues ya me iba a hacer a la idea de que no, ya ves que hay muchas mujeres que sufren por el tema de que no pueden embarazarse porque el novio no puede o la chica no puede”, reveló.

Por Alejandra Morón @CARASmexico