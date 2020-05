Zuria Vega te invita a la carrera virtual en contra de la violencia doméstica

View this post on Instagram

Juntas hicimos la carrera de mujeres más grande del mundo. Hoy, @BonafontMX ha decidido relanzar su carrera porque #LigerasYJuntasPodemos desde la distancia y la serguridad de nuestros hogares. Alcemos la voz por un México libre de violencia doméstica contra de las mujeres. Las esperamos el 16 de Mayo a las 9:00 am, en vivo desde las redes sociales de Bonafont. #NoestásSola #CarreraBonafontOnline