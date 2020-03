Zuria Vega alza la voz contra la violencia de género

Por Alejandra Morón Instagram: @moronitas

Madre de dos hijos, hermana, amiga, actriz y esposa. Zuria Vega sabe la importancia de la mujer en la sociedad y por ello ha querido alzar la voz de tal manera que se escuché en todos los rincones de México para que las mujeres se unan y el empoderamiento femenino se multiplique.

La actriz fue elegida por Bonafont para ser la imagen de su décimo sexta edición que se realizará el Día Internacional de la Mujer –el 8 de marzo– de manera simultánea en Ciudad de México, Monterrey, Puebla, y Guadalajara, y que en esta ocasión promueve un México libre de violencia contra las mujeres.

“Yo me he prometido es no promocionar, ni dar mi voz, ni unirme a nada en lo que yo no crea”, nos dijo Zuria en entrevista con CARAS.com.mx, “Cuando tuve la primera junta con Bonafont y me presentaron el proyecto, se me puso la piel chinita porque realmente es una empresa que no solo se preocupa, sino que realmente se ocupa e invierte en ir en contra de la violencia contra la mujer, en ir a favor de los derechos de la mujer y eso me parece muy importante”.

Vega se ha unido, a su manera, a la lucha que las mujeres mexicanas día a día pelean contra la inseguridad, el maltrato y la violencia.

“No puedo creer que maten a 10 mujeres al día en nuestro país, ¿qué sigue? Y no solo (lo digo) porque soy mamá sino también por mí misma”, comentó en la entrevista.

“¿Por qué no podemos salir en shorts a la calle sin que nos chiflen o nos griten? Eso no está bien, creo que como figuras públicas tenemos la responsabilidad de darle voz a estos temas porque así como promocionamos nuestros proyectos, también tenemos que usar esto para llegar a otros rincones”, expresó.

Además, la actriz ha querido hacer un llamado de sororidad a las demás mujeres.

“Si las mujeres cayéramos en cuenta de lo bonito que se siente cuando uno reconoce el trabajo ajeno, cuando le dices un piropo a otra mujer como ‘qué bonita te ves’ o ‘qué bonita tu ropa’, entender que el sol sale para todos, que las mujeres juntas realmente podemos ser una sola voz, realmente podemos hacer cambios contundentes en la sociedad”, compartió.

Zuria destacó el entusiasmo que le produce ver a las nuevas generaciones hablar sobre estos temas, estar más enteradas sobre ello y actuar al respecto, pero aseguró que hay muchas cosas aún por trabajar.

“Creo que nos hace falta ser más auténticas, no tener miedo de ser como eres, dejar los estereotipos un poco de lado —que es muy difícil— pero ese es el mensaje principal de esta campaña”, resaltó.

Finalmente, Zuria Vega nos respondió qué es lo que significa ser mujer para ella.

“Para mí ser mujer es un regalo en todo el sentido de la palabra, no solo por todo lo que conlleva el ser mujer, sino porque podemos dar vida. Habrá mujeres a las que esto no les parezca necesariamente importante, pero yo caí mucho en cuenta del valor de mi persona, del valor de mi cuerpo y del valor de mi ser después de mi primer parto, porque es una locura lo que somos capaces de hacer y lo que conlleva eso después, hablando particularmente de mi caso. Pero yo amo ser mujer, me encanta tener una hija que con una seguridad absoluta te dice ¡no!, de verdad me encanta y creo que tengo una responsabilidad muy grande al educar a un hijo”, concluyó.