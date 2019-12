El rechazo de Kate Middleton al príncipe William

Los duques de Cambridge protagonizaron un momento muy incómodo, que fue televisado este lunes a nivel nacional, pues parece que Kate Middleton ignoró una manifestación de cariño a su esposo, el príncipe William.

Un compromiso que hubiera pasado desapercibido, se volvió viral gracias a que fue un programa especial de la cadena BBC, ‘A Berry Royal Christmas’, donde se organizó una fiesta de Navidad para agradecer y reconocer al personal y voluntarios de sus organizaciones benéficas que trabajan durante el período navideño.

Nunca habíamos visto a William y Kate pasando por una circunstancia parecida, pues siempre han sido muy prudentes antes las cámaras.

En el video captado se ve que la pareja real sentados junto a un grupo de voluntarios, ambos estaban conversando, cuando William intentó colocar su mano sobre el hombro de su esposa, pero Kate simplemente quitó su brazo para que no la tocara.

This #ABerryRoyalChristmas have obviously been edited as any doc would be and they decided to keep this very odd moment when Kate push away William hand on her I mean….. pic.twitter.com/87HOiuT6Mt

— ⭐️ Just Juliette ⭐️ 🇫🇷🇵🇱💃🏽🐼 (@RoyalDetective8) December 16, 2019