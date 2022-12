La viuda de Fernando del Solar expresó su cariño por los hijos del conductor y dijo que le gustaría tener contacto con ellos.

Las recientes declaraciones de la instructora de yoga han dado de qué hablar, debido a que desde la muerte de Fernando del Solar se dio a conocer por diversas fuentes que la relación entre ella y la ex pareja de Fernando no era buena, esto por la demanda que Coronado habría puesto al padre de sus hijos antes de morir. Además, Anna Ferro reveló que los hijos de su difunto esposo no quedaron desprotegidos como dijo la conductora.

En medio de la guerra mediática que ambas han enfrentado tras la muerte del conductor, Anna reapareció para pedir a Ingrid tener contacto con sus hijos, ya que los considera suyos también.

“Amaría verlos, amaría estar en contacto con ellos porque ellos fueron como mis hijos también sin descartar a su mamá, porque su mamá tiene su lugar. Para Fer sus hijos eran lo más importante. Tanto es así que los dejó super cubiertos en muchas cosas que no puedo y no quiero decir más”, confesó y aseguró que espera que no termine la comunicación con los menores.

“Si algún día de mañana ellos quieren llegar, abrazarme, platicar…”, comentó sobre su deseo de volver a convivir con ellos.

Por otro lado, durante esa misma charla, Anna aseguró que ya se encuentra un poco más tranquila y contó que un día vivió un momento muy especial que tomó como consuelo, debido a que sintió la presencia de su esposo en medio del dolor que atraviesa por su muerte.

“Había llorado muchísimo y dije que se me hacía injusto, estaba despotricando, decía que era injusta la vida por lo que estaba yo pasando después de todo lo que habíamos vivido y compartido. Entonces estaba entre durmiendo cuando escucho y siento literal como mi brazo… como Fer me tomaba del brazo y me decía, ‘Ana, aquí estoy, confía”.

Finalmente, Anna Ferro pidió que paren las críticas y ataques que ha recibido en redes sociales y se pronunció en favor de la paz.

