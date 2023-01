Así ha sido la historia de amor de Dulce María y Paco Álvarez

Hace tres años Dulce María y Paco Álvarez decidieron unir sus vidas en matrimonio junto a sus seres queridos más allegados, hoy te contamos todos sobre su romance.

Actualmente, Dulce María y Paco Álvarez conforman una hermosa familia que ha cautivado el corazón de las fans de la actriz , quienes además están celebrando el regreso de la banda RBD.

Se conocieron en 2016 cuando se filmó el videoclip del éxito ‘No sé llorar‘. Paco Álvarez es un reconocido músico, cantautor, director de cine, documentalista, poeta y escritor.

Se rumora que para entonces el productor aún se encontraba casado con su primera esposa y madre de sus tres primeros hijos, María José Castillo Cooper.

Sin embargo, la protagonista de RBD ha demostrado que tiene una relación muy cercana con los hijos de su esposo: Matías, de nueve años y Luciana y Emilio, de siete, quienes son gemelos.

“Paco es un hombre increíble, un hombre muy entregado, muy sensible, muy creativo, que me entiende y me apoya muchísimo” declaró Dulce María.