Bárbara de Regil defiende a Michelle Rodríguez ante fuertes críticas

La actriz Bárbara de Regil defendió a Michelle Rodríguez tras críticas gordofóbicas en su contra.

Bárbara de Regil se pronunció a favor de la actriz y comediante Michelle Rodríguez, luego de que subiera un video defendiendo su cuerpo y el de las mujeres que no encajan en los estereotipos de cómo debe ser un cuerpo femenino.

Desde hace unos días, Michelle ha dado de qué hablar tras protagonizar la portada de una revista, lo que provocó una serie de reacciones sobre cómo luce su cuerpo. Por esta razón, Bárbara se unió a la lista de famosos que le demostraron su apoyo.

“El respeto por tu propio cuerpo es la condición fundamental para respetar y cuidar de los demás”, expresó Bárbara en sus historias de Instagram.

Y como era de esperarse, Michelle no se quedó callada e hizo frente a los comentarios sobre su cuerpo en la portada de la revista.

“La gordofobia es algo que existe y que en nuestro país no tenemos ni mínimamente platicado. En los últimos días, la gente ha hablado de mi persona con adjetivos muy feos. Dicen que no me veo bien, que estoy gorda y que esto no debe pasar, que estamos romantizando la obesidad, que qué asco. Así como me veo, hago un montón de cosas. El reconocimiento de mi trabajo es importante y si estoy ahí, es porque ahí merezco estar. También cuestionan mi belleza, creo que la belleza es subjetiva. Mi cuerpo es este y es bello, es útil y trabaja para hacerme sentir cómoda. Por eso lo amo y atesoro”, dijo la actriz.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MICHELLE RODRÍGUEZ (@michihart)

Cabe mencionar que la famosa no solo causó furor con la portada de la revista, sino también con el atrevido look con el que posa en el video musical que lanzó hace unos meses en sus redes sociales, donde se dejó ver con un atuendo negro seductor.

