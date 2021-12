Daniel Gutiérrez, el vocalista de la banda de rock que debes escuchar

Platicamos con Daniel Gutiérrez, músico, compositor y vocalista de la popular banda de rock, la Gusana Ciega. En entrevista nos habló acerca de cómo inició su camino en la música y cuál es su más grande sueño.

Por Diana Laura Sánchez

Daniel es un apasionado de la música, especialmente del rock, empezó a tocar la guitarra cuando tenía 15 años, al darse cuenta que era su pasión decidió incursionar en la música en un grupo de covers y fue a los 18 años cuando decidió formar su propia banda de rock “La Gusana Ciega”.

Para el artista mexicano no ha sido nada fácil ganarse un lugar en el rock, sin embargo, todos los días pone su más grande esfuerzo para perseguir sus sueños.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por DANIEL GUTIERREZ (@danielgusana)

“Me he cuestionado muchas veces si realmente estoy logrando lo que quiero, pero hay un fuego interno que sigue quemando y no me permite dejar de hacerlo, tengo cuestionamientos pero al día siguiente me levanto y pienso en soluciones, por eso seguimos aquí, hay ese deseo no solo mío, sino de mi equipo, el compartir un sueño y tener metas en común con ellos, encontrar caminos para seguir es lo que nos mantiene vivos”, expresa Daniel.

Le preguntamos acerca de cómo nació su amor por el rock y en qué momento decidió que quería dedicarse a la música y tener su propia banda y nos respondió:

“En 1989 fui a mi primer concierto de rock en español, comencé a escuchar rock de las bandas que estaban sonando más como, Soda Stereo, Fobia y Caifanes, y me empezó a gustar, en esa época no había muchos conciertos masivos hasta principios de los 90″.

Te puede interesar: Gustavo Cerati: el héroe que murió dos veces

“En la UVM de Lomas Verdes fui a un concierto de Soda Stereo, y esa noche decidí que quería ser así, al escuchar a Cerati cantar y a Soda tocar las canciones sentí que me estaban tocando a mi, Cerati tenía el corazón en sus manos, era una conexión muy profunda e impactante y dije quiero ser esa persona, quiero hacer lo que está haciendo él, me fui a casa y en el camino compuse dos canciones en mi cabeza, después fui al cuarto de ensayo con el grupo de covers y les dije hay que componer…”.

“Quisiera ser Cerati y llegar a ese nivel de reconocimiento”.

La Gusana Ciega se creó a finales de los años 80 y desde entonces es una banda de rock popular mexicana que ha ido creciendo año tras año, en 1996 lograron grabar su primer álbum Merlina, y con el paso de los años fueron ganando popularidad por el éxito de sus canciones y conciertos. Actualmente, la banda independiente ha tomado más fuerza con sus recientes lanzamientos, como “Gris Oscuridad” y “Empezar de Cero”.

La banda está conformada por Daniel Gutiérrez (vocalista), Germán Arroyo (Batería) y Luis Ernesto Martínez Novelo (Guitarra), le preguntamos a Daniel cuál es la clave para que el grupo siga unido persiguiendo sus sueños en el mundo de la música y nos respondió que a pesar de ser diferentes han aprendido a ser equipo y perseguir sus sueños con las mismas ganas con las que empezaron y con el mismo amor, esta ha sido la manera en la que han sacado adelante su banda sin importar los obstáculos que se presenten y los años que han transcurrido.

“Somos tres músicos y personas muy diferentes pero que tenemos cosas en común, eso es lo que le da vida a las canciones, poder aprender a ser equipo, respetar, tolerar, ser empáticos con la otra persona y aprender el valor y la aportación de cada uno en el equipo, todas esas herramientas las hemos aprendido en el camino y nos tienen en el escenario pasándola increíble”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Gusana Ciega (@lagusanaciega)

“La Gusana Ciega tiene casi 10 discos, es una historia de éxito, del valor humano y el trabajo en equipo, compartir y perseguir los sueños. Nosotros aún tenemos el sueño de que vamos ser famosos y lo seguimos persiguiendo con las mismas ganas, nos divertimos y nos la pasamos bien, y eso no quiere decir que todo sea color de rosa pero sabemos un poco como manejar nuestras diferencias y el proyecto, los retos están presentes en cualquier carrera, siempre habrá obstáculos y filtros, si no lo deseas lo suficiente se te va a dificultar cumplir tus sueños”, agregó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por DANIEL GUTIERREZ (@danielgusana)

En el Tour 2021, La Gusana Ciega cantó en los escenarios los éxitos que han marcado la vida de sus fans como el tema “Pasiflorine”, una canción con un gran mensaje sentimental o “Más grandes”, “1987”, Tornasol, entre otros temas, además de sus recientes sencillos como “Dulce y Amargo”, inspirado en las personas que fallecieron en la pandemia.

A La Gusana Ciega la caracteriza el sentimiento y significado que poseen cada una de sus letras, además de la música que hace vibrar a cada uno de sus fans dentro y fuera del escenario.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Gusana Ciega (@lagusanaciega)

“Hay algo en las canciones que le llega a la gente en momentos importantes de su vida, es esa música que encontraste y que no te la arrojaron, necesitabas encontrar ese mensaje o melodía y se queda contigo de una forma más profunda, los fans se quedan con nosotros porque se hace un momento especial de sus vidas cuando cantan las canciones de la Gusana en los conciertos, las cantan porque quieren decir algo al cantarlas”.

Daniel nos platicó que lo que más disfruta es tocar en vivo, estar enfrente de la gente y escucharlos cantar las canciones dándoles vida con los músicos de la banda. “Es un proceso mágico y especial, el componer me gusta, pero me cuesta mucho trabajo, me cuestiono si será tan bueno o no, me entusiasma porque me puedo expresar pero disfruto más tocar”.

“El sueño y el deseo de subirme a un escenario y cantar mis canciones y que la gente las cante lo tengo presente siempre”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por DANIEL GUTIERREZ (@danielgusana)

El artista Daniel Gutiérrez tiene presente que el legado que dejará La Gusana Ciega en el mundo del rock va a ser diferente y dejará un mensaje significativo que permanecerá generación tras generación.

Además, nos reveló cuál es su más grande sueño en la música. “Espero hacer una canción que tenga un impacto masivo, como “Imagine”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por DANIEL GUTIERREZ (@danielgusana)

En medio de la pandemia la banda que es independiente desde el 2015, se tuvo que adaptar a los cambios de la industria musical para mantenerse vigentes y no dejar de compartir su música a los fans.

“Cuando llegó la pandemia pensamos que iban a ser unos meses pero no fue así, empezamos a ver como hacer conciertos, hicimos dinámicas con nuestros fans para que interactuaran. Además, hicimos un streaming en vivo para no perder contacto con ellos y nos reinventamos para desarrollar nuevas estrategias y mantenernos vigentes”.

“Si no llegas a la punta de la pirámide no quiere decir que habrás fracasado, tienes que llevar tu proyecto a su máximo potencial y ser consciente con tu sueño”, asegura el vocalista.

Finalmente, nos contó que ya viene el nuevo disco, será a mediados de febrero del 2022 cuando estrenarán un nuevo tema y a principios de marzo saldrá el esperado disco, además, se presentarán en el Vive Latino en ese mismo mes.

Seguir leyendo: DOS ESTRELLAS DE ROCK QUE NACIERON EL MISMO DÍA