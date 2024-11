Desde la Raíz, con Jaime Camil en Roku

Jaime nos platico un poco sobre su nuevo proyecto “México tiene muchas historias que contar. Entonces decidimos nosotros, yo como productor y narrador del proyecto, con mis socios Paulina Gamiz y Gustavo Sánchez, hacerle una carta de amor a México y a los productos que más nos identifican como nación en el mundo, como el chile, el maíz, el mezcal y el café. Pero a diferencia de otros proyectos gastronómicos, quisimos mostrar el lado humano de los campesinos y de todas las personas que trabajan incansablemente en el campo, desde recoger el producto que se siembra hasta el momento que lo tenemos en nuestra mesa frente a nosotros”. Nos comentó el famoso actor que cuenta con 4 millones de seguidores.

Conocido por su increíble sentido del humor y su amor genuino por México, se sumerge en los pueblos, la gastronomía y las artesanías del país, mostrándonos un México que pocos conocen, pero que todos querrán descubrir, le preguntamos qué es lo que más le le llamó la atención del país haciendo este proyecto, a lo que contestó: “Mi país es hermoso y me encanta todo de el. Definitivamente la comida es una cosa que es reconocida mundialmente, todo el mundo ama la comida mexicana, o la gran mayoría del mundo ama la comida mexicana. Me impresionó mucho entender, que el café mexicano se recoge a mano y tiene una gran, gran calidad, a un nivel espectacular. Y se me hace increíble que cuando hablemos de café en el mundo, sí hablemos del colombiano, del brasileño, pero el mexicano no está en top of mind como uno de los mejores cafés del mundo, y lo es. Sin decir que todo el café mexicano es artesanal”. Nos explicó el cantante que cuenta con 3 álbumes musicales.

Desde la producción del mezcal hasta el arte de los textiles tradicionales, cada episodio nos invita a redescubrir esas historias, sabores y personajes que hacen de México un lugar único, y logran plasmar la autenticidad de las historias de una manera única. “ Tuvo todo que ver con el equipo, Paulina Gamiz, la directora y cinematógrafa, junto con Gustavo Sánchez, que son talentosísimos. Paulina, sobresalió por ser muy buena e inteligente para platicar con estas personas y lograr captar la autenticidad la gente del campo, que de cierta manera fue fácil, porque son personas muy de frente, están sin máscaras, sin tonterías, te dicen las cosas como son. Entonces creo que lo auténtico son las mismas personas que tenemos en la serie, pues esa autenticidad se transmite directa. Finalizó el productor mexicano.

Desde la Raíz, no solo es una ventana a la cultura mexicana, sino una oportunidad para que el espectador reconecte o se sienta parte de ella, y poder ver a nuestro país desde expertos hasta artesanos y productores locales. Así que prepárate para enamorarte de México con este documental que no te puedes perder.