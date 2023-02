El conflicto sobre la herencia de Lisa Marie, hija de Elvis Presley

Priscilla Presley no acepta el testamento de su hija Lisa Marie que la deja fuera de heredar su fortuna.

El fallecimiento de Lisa Marie, la única hija del rey del rock Elvis Presley, ha generado la inconformidad de su madre Priscilla Presley, quien presentó documentos ante el juzgado de Los Ángeles para enmendar una cláusula del testamento de su hija, que la retira tanto a ella como a su antiguo manager, Barry Siegel, del cargo de administrador fiduciario del fideicomiso para reemplazarles por sus dos hijos mayores: Riley, la actriz de 33 años y Benjamin, quien se quitó la vida en el 2020. En el documento firmado por la cantante deja a sus hijos como los poseedores de su dinero y propiedades, decisión que Priscilla no acepta.

De acuerdo con documentos judiciales, Lisa había nombrado a su madre y su ex manager Barry Siegel como coadministradores de sus bienes en vida y muerte, pero Lisa habría enmendado su voluntad jurídica en 2016, al removerlos y declarar que sus hijos mayores Riley y Benjamin heredarían su patrimonio en caso de muerte.

De acuerdo con un documento presentado por su abogado, Priscilla “descubrió”, estos cambios e inconsistencias luego de la muerte de su hija. La supuesta enmienda debería ser declarada inválida porque nunca fue entregada a Priscilla cuando su hija vivía.

Priscilla cuestiona la “autenticidad y validez”, de este cambio que se produjo en marzo de 2016, y quiere que un juez lo revise. Una de las cosas que le llaman la atención es la falta de ortografía que aparece en el nombre de Lisa Marie y su firma que no concuerda con la habitual. También alega que el documento no se firmó ante notario y que la enmienda no le fue entregada en vida a su hija, tal y como lo exigen los términos expresos del fideicomiso.

La petición, busca que un tribunal superior de Los Ángeles declare la enmienda inválida y que sea administrada la previa versión del testamento, ya que está en juego una batalla judicial tan grande como su fortuna.

Lisa era la única heredera de Elvis y controlaba su conglomerado, pero vendió las acciones a una firma privada en 2005. Mantenía el control de Graceland, la propiedad de su padre.

La viuda de Elvis dijo que su única intención es que su familia siga manteniéndose unida. “Mi deseo es proteger a mis tres nietos y mantener unida a nuestra familia. Desde el primer momento en que tuve a Lisa en mis brazos, la he protegido amado y guiado, al igual que he hecho con mi hijo. Nuestros corazones están rotos y tengo que aprender a vivir sin mi única hija”, afirmó en un comunicado en el que hubiera sido el cumpleaños 55 de Lisa Marie.