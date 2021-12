El golfista Abraham Ancer disminuye torneos para 2022

El golfista profesional mexicano Abraham Ancer aseguró que va a jugar menos torneos para el resto de la presente temporada 2021-2022 en el PGA Tour, el circuito de golf más importante del mundo.

Por Redacción CARAS

Abraham Ancer, actual jugador 16 del mundo dijo lo anterior durante su más reciente visita a nuestro país, puesto que será más selectivo en la elección.

“Voy a jugar menos torneos el próximo año”, dijo Ancer durante su más reciente visita a México para jugar el torneo benéfico Charity Classic en Guadalajara, Jalisco.

“En los últimos años he estado jugando mucho y sí quiero bajarle al número, porque si no luego hay una saturación; aún no determino el número, pero será cercano a 20 (torneos)”, agregó.

Abraham jugó 27 torneos en 2020-2021 en el PGA Tour, una cifra similar a la campaña de 2018-2019. Su máximo de torneos fueron 30, durante la campaña 2017-2018, luego de recuperar su estatus en el principal circuito.

La pasada temporada, de los 27 torneos que jugó, logró su primera victoria en el PGA Tour, al vencer en playoff al nipón Hideki Matsuyama y al estadounidense Sam Burns hasta el segundo hoyo del desempate durante el WGC-FedEx St. Jude Invitational en Memphis, EU. Además, hilvanó nueve Top 10, 18 Top 25, y sólo en tres eventos no libró los respectivos cortes.

El jugador de 30 años, también conocido como El Turco, lleva tres eventos oficiales en el prestigioso tour estadounidense durante el último trimestre del año, en el que se incluye dos Top 15, durante el sitio 14 del The CJ Cup en Las Vegas, EU, además, del séptimo lugar en el World Wide Technology Championship at Mayakoba, en Playa del Carmen, Quintana Roo, México.

TORNEOS DE EXHIBICIÓN



Tras estos resultados, Ancer jugó dos eventos no oficiales de dos ex números uno del mundo. El primero de ellos hace unos días en el Guadalajara Country Club, en lo que fue la primera edición del Charity Classic, evento que auspició Lorena Ochoa, y en el que estuvieron presentes celebridades, como el futbolista de Chivas, Antonio Pollo Briseño, el cantante Kalimba, entre otros, así como golfistas, Rafael Alarcón, Carlos Ortiz, Gaby López, Roberto Díaz, José de Jesús Rodríguez, Ingrid Gutiérrez, Ana Paula Valdés y Álvaro Ortiz, quienes jugaron un Pro Am, así como dos formatos: un shootout y un match play en stroke play.

Ancer se llevó el título del Pro Am junto con el equipo integrado por los amateurs Fernando Galán, Rodrigo Lebois, Gerardo Tietzstc y Raymundo Fernández. En segundo lugar, el del periodista de golf argentino Paco Alemán, y en el tercero, el de Lorena Ochoa.

En el shootout fue eliminado en el quinto hoyo, pero Abraham se recuperó y ganó el match por parejas, junto a Gaby López, por score de (-11) sobre (-9) ante la dupla que integraron Lorena Ochoa y Álvaro Ortiz.

El torneo Charity Classic reunió a los mejores jugadores mexicanos de la historia de ayer y hoy recaudó tres millones 365 mil 803 pesos para la Fundación del Country Club y la de Ochoa.

Tras ese viaje relámpago a México, viajó a Las Bahamas, para debutar en el torneo Hero World Challenge, evento en el que Tiger Woods es el organizador. Luego de estar entre los líderes, tras la primera ronda, finalizó en el sitio 14, con un total de 280 (-8).

Durante la presente semana, Abraham posteó en su cuenta oficial de Instagram que estuvo con el futbolista en el retiro y actual comentarista Jorge Campos, así como con el actor Mark Wahlberg, con quien jugó una ronda de golf.

ARRANCA TEMPORADA EN HAWÁI

Por lo pronto, Ancer anunció que su temporada en 2022 la arranca con los dos torneos del PGA Tour en Hawái. Luego de su victoria en el WGC-Fed Ex St. Jude Invitational del 8 de agosto pasado, le da derecho a jugar el evento para ganadores de la campaña 2020-2021, el Sentry Tournament of Champions, del 6 al 9 de enero, en el campo de Plantation Course at Kapalua, en Maui. Y del 13 al 16 del mismo mes, el Sony Open, en el complejo Waialae Country Club, en Honolulú.

“En 2022, el objetivo es seguir mejorando mi juego en algunas estadísticas, además de ganar en los torneos grandes (Majors)”, concluyó Ancer, quien busca igualar y rebasar la marca de dos victorias del tijuanense Víctor Regalado, como el máximo ganador de torneos del PGA Tour de nuestro país, y ser el primer mexicano en ganar un torneo del Grand Slam.

NUMERALIAS



13.6 mdd en ganancias acumuladas en el PGA Tour.

5.8 mdd ganó en la campaña 2020-2021, la mejor de su carrera.

127 torneos acumula Ancer en dicho circuito.

62 su mejor score profesional (ronda 2 del WGC-FedEx-St. Jude Invitational, 2021).

11, su mejor posición en el ranking mundial.