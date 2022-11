¡Está enamorado! Danilo Carrera habla de su nueva novia

Tras su separación con Michelle Renaud, el actor Danilo Carrera reveló que se dio una nueva oportunidad en el amor.

Durante un breve encuentro con la prensa, el actor Danilo Carrera expresó que se encuentra muy feliz y pleno en su nuevo romance, incluso dio detalles de cómo es la mujer que conquistó su corazón.

“Es una persona con valores totalmente diferentes, se dedica a la medicina, no tiene nada que ver con la actuación. Me encanta porque es mucho más inteligente que yo, sabe cinco idiomas, no es mexicana”, dijo.

Por otro lado, fue cuestionado sobre si mantiene relación con su ex Michelle Renaud, a lo que él respondió, “no la veo porque no tengo relación, la verdad tampoco estamos en redes sociales. El otro día me pusieron un video, en un show, de ella con su pareja, yo les deseo lo mejor”, comentó.

En este sentido, dijo que está feliz de ver a Michelle “realizada”. “Yo estoy contento, que encuentre lo que ella busca, de mi parte lo mejor, me alegra que está bien y tiene una relación estable. Le deseo lo mejor, es una gran mujer, nadie es perfecto y dentro de estas imperfecciones tenemos que encontrar a la persona perfecta para nosotros y no era yo, es seguramente este chavo y les deseo lo mejor”, manifestó sobre la relación de Michelle con Matías Novoa.

Te puede interesar: HUMBERTO ZURITA Y STEPHANIE SALAS DAN UNA SORPRENDENTE NOTICIA

Así luce la hija que Yuri adoptó