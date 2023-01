EXCLUSIVA Marco Antonio Solís nos habla de su trayectoria

“El público me ha hecho sentir como el artista mexicano más querido, lo digo con mucha humildad y gratitud”.

Por María del Mar Barrientos

Fotos Chino Lemus

Todos sabemos quién es Marco Antonio Solís, pues hemos entonado un éxito del famoso “Buki”, hemos dedicado sus canciones de amor a un ser querido y, quién mejor que eln cantautor mexicano más conocido para engalanar nuestra portada del mes de febrero, en el marco de nuestros 20 años.

Las letras del Buki, han traspasado de generación en generación, formando parte de la cultura musical de nuestro país y, él ha representado lo que es México en varios países, generando un fenómeno llamado “la bukimanía”, que hoy llena conciertos y provoca una euforia, que ha dado como resultado que Marco Antonio Solís sea uno de los artistas mexicanos más reconocidos y más queridos por su público.

Con más de cinco décadas de trayectoria ininterrumpida, Marco Antonio nos abre su corazón, para contarnos cómo está en este momento de su vida, cómo se siente después de ofrecer tantos conciertos y de sentir el cariño de su público; una retrospectiva de lo que ha aprendido en tantos años de carrera, siempre teniendo el balance de su vida personal, en su rol de esposo y de padre, y también de empresario.

Con una carrera más que consolidada, y siguiendo en la cima del éxito, nos deja claro que “hay Buki para rato” porque la música es lo que le da sentido a su vida.

Tienes más de 50 años de trayectoria ininterrumpida, ¿qué has aprendido en todos estos años de esta carrera y de la vida?

He aprendido mucho y sigo aprendiendo. Hoy sé que todo llega en su momento, que es muy importante sembrar buenas semillas en el camino y no salirnos de la ruta que nos propusimos recorrer. Hay que saber que el fracaso es la antesala del éxito, y que nada que no nos cueste mucho, tendrá peso en nuestro corazón, que solo podemos crecer desde nuestro interior y que es necesario entender que si crece más nuestra carrera que nuestra vida personal, nos encontraremos con vacíos existenciales profundos y desoladores. Construir una carrera de tantos años requiere de mucha honestidad con uno mismo, y la pregunta siempre será,

¿Sigues disfrutando lo qué haces?

Mientras la respuesta sea honesta y positiva, todo está bien; ese es mi caso, gracias a Dios.

¿Cuál es el secreto para estar tantos años arriba de un escenario?

No hay más secreto para permanecer, que amar lo que hacemos y disfrutarlo cada vez más.

Recibiste hace poco el el premio Persona del Año de los Latin Grammy 2022, ¿cómo te sentiste?

Me sentí muy consentido por el gremio artístico, sumamente agradecido con los corazones y los oídos de todos mis seguidores que me han favorecido con su apoyo durante tantos años, y muy orgulloso de poder compartir con mi familia, amigos y compañeros ese gran momento en mi carrera y en mi vida personal; siempre con la gratitud y el amor que siento por mi querido México.

Además de cantante, eres empresario, compositor, músico, productor, ¿qué te falta por hacer?

Más adelante, me gustaría producir y asesorar las carreras de nuevos jóvenes artistas y, sobre todo, a compositores; creo que mi experiencia y la creatividad fresca y actual darían muy buenos resultados. Ahora no lo hago porque estoy muy activo con mi carrera y eso requiere de mucho tiempo y dedicación.

¿Siempre quisiste ser cantante?

Cuando era niño tenía tres oficios que me llamaban la atención, payaso (de cara pintada), sacerdote o cantante, y terminé siendo un poco de los tres.

Descubre la entrevista completa en la edición impresa CARAS FEBRERO

