EXCLUSIVA Raphael sobre el lanzamiento de su disco número 84

El Divo de Linares no piensa alejarse de los escenarios y menos ahora, tras el estreno de ‘Victoria’ , un nuevo disco creado en agradecimiento a su público.

Por Marcia Frías Paulín

Raphael arranca el 2023 lleno de vida y alegría por el reciente lanzamiento de su disco número 84. Un álbum que tiene como objetivo acercarse a otra generación que ha aprendido a escucharlo gracias a su madre o sus abuelos. “En ‘Victoria’ está plasmado lo que deseaba conseguir. Necesitaba un compositor más joven para utilizar ciertas palabras que ahora usan los jóvenes y que a la vez, vayan con mi personalidad y con la gente que escucha a Raphael desde hace años”, expresa emocionado.

EL MISMO RAPHAEL DE SIEMPRE

‘Victoria’, como la palabra lo indica, es el logro de un sueño que el Divo de Linares deseaba hacer realidad. Las letras de cada una de las canciones incluidas en este disco, retratan la esencia de aquel niño de 12 años que soñaba con ser cantante. Y es que después de más de seis décadas en el mundo de la música, Raphael todavía tiene mucho que ofrecer a su público. “Lo que me mantiene vivo es la enorme afición por esta profesión. Sin ella no sería nada. Soy artista porque ¡mi madre me parió artista!”.

Para Raphael, el paso del tiempo es efímero pues no se trata de negar el pasado sino de seguir sumando experiencias de vida y tener siempre algo qué contar a sus seguidores de todo el mundo. “Es imposible sacar de mi repertorio los temas que me remiten al pasado.

Lo más importante para mí es tener continuidad. Tengo alrededor de 500 canciones que forman parte de mi vida y debo incluirlas en lo nuevo. Al voltear atrás es muy interesante ver hasta dónde ha llegado tu obra”, agrega el intérprete español que en mayo de este 2023 cumplirá 80 años de vida y está más entero que nunca.

Entre sus planes no está el retiro pues como ya lo dijo fuerte y claro: “Habrá Raphael hasta que la gente quiera”. Y justo así, en esa ‘tesitura’ gira su vida profesional y personal. Luego de un importante episodio de salud que implicó un trasplante de hígado, Raphael disfruta la vida al máximo. Y es precisamente cada una de las ‘victorias’ que ha sumado a lo largo de su vida, las que se reflejan en este disco. “Victorias he tenido muchas a lo largo de mi vida. Mi mujer, mis padres, mis hijos y mi trasplante ha sido un victorión”, asegura.

MÁS ENTERO QUE NUNCA

Con tanto por contar de su vida, encontró en Pablo López a un extraordinario artista con demasiadas cosas en común a pesar de la brecha generacional que los separa. Quizá las suficientes como para darle la responsabilidad de retratar la esencia de Raphael desde otra perspectiva. “Le pedí una canción y después un disco entero. He tenido a los mejores compositores a lo largo de mi carrera, pero ahora le toca a él demostrarle al mundo quién es y yo feliz de que lo consiga a través de mi música”.

Como el gran artista que es, Raphael no tiene miedo a ‘explorar’ nuevos ritmos y géneros que den vida a su música y a lo que él desea contar. “El gran detalle está en la elegancia de las letras de una canción. Es el arma perfecta para explicarle al público lo que deseas transmitir. La letra es tanto o más importante que la misma música”, aclara de manera contundente. Y fue gracias a Pablo que se ‘animó’ a contar su historia de manera distinta. “Son muchas cosas pequeñas las que nos unen. Los dos somos andaluces y tenemos un gran sentido del humor”.

Descubre la entrevista completa en la edición impresa CARAS ENERO