¡Poder latino! Ellas son las mexicanas que deslumbraron en las pasarelas de la Fashion Week

Durante estas semanas vimos el increíble estilo que tienen las mexicanas cuando se trata de lucirse en las Fashion Week y tanto París como Milán fueron testigos del poder latino.

Por eso, te decimos quiénes fueron las celebrities que disfrutaron de pasarelas increíbles y brillaron por las calles de Europa.

BELINDA

Nuestra beli merece una página completa para ella sola pues no sólo deslumbró en la pasarela de L’Oréal, sino también nos demostró que no importa cuántas veces te caigas sino el cómo te levantas.

Ella nos mostró una vez más que es la protagonista pues tras el pequeño incidente de su caída en la pasarela, la cantante se levantó con la ayuda de Anitta y demostró el significado de amistad. Además de vivir su momento Carrie Bradshaw porque sí, sólo Belinda sabe caer con tanta belleza.

RENATA NOTNI

Renata Notni nos ha maravillado en múltiples ocasiones con sus pasarelas y este año no fue la excepción, la it girl del momento estuvo en todas partes, primero protagonizó una campaña para Tommy Hilfiger y se convirtió en una de las mejor vestidas en New York Fashion Week con unos jeans baggy y abrigo oversize.

Luego nos deslumbró por tercer año consecutivo en con su caminata por la pasarela de Le Défilé L’Oréal Paris 2024. La famosa, de 29 años de edad, compartió en su cuenta de Instagram cómo fue su participación “Mi tercer año caminando esta pasarela ¡y siento la misma emoción y orgullo del primer día de estar aquí representando a México y celebrándonos entre mujeres!”, expresó la actriz quien portó un vestido rojo de lentejuelas.

AISLINN DERBEZ

La actriz acaparó todas las miradas durante el Fashion Week de Milán la con un look con las firmas que participan en el desfile, entre ellas, Roberto Cavalli.

Durante el segundo día del Milán Fashion Week 2024, la famosa se robó las miradas con un atuendo elegante y al mismo tiempo llamativo. Aislinn Derbez optó por un top de cuello alto transparente en color negro, que dejó entrever un brasier del mismo tono, creando un efecto sutil pero atrevido.

Las transparencias han sido una de las tendencias más fuertes en las pasarelas este año y la actriz lo complementó con unos guantes largos de cuero negro.

THALÍA

Thalía apareció en el front row del desfile de Dior Spring Summer 2025 y se suma a la lista de celebridades mexicanas que se apoderan del mes de la moda. La protagonista de ‘María la del barrio’ apareció en la primera fila de Dior en un total look de la maison que estaba conformado por un mini vestido negro de piel con silueta en A.

La cantante causó mucho revuelo en París pues varios fans se acercaron a ella para pedirle autógrafos e incluso le cantaron la canción de ‘María la del Barrio’.

MACARENA ACHAGA

La icónica Monnaie de París fue testigo de la 17a edición del Etam Live Show, un evento que ha redefinido la sensualidad y el glamour en la Fashion Week.

Maca Achaga fue la única celebridad latinoamericana en participar en este prestigioso desfile y brilló con piezas excepcionales de la nueva colección de lencería de Etam.

ILSE SALAS Y MABEL CADENA

Las mexicanas estuvieron entre las invitadas más especiales de Ferragamo y deslumbraron en el front-row de la casa italiana durante Milan Fashion Week con sus estilos únicos.