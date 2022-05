¿Geraldine Bazán y Alejandro Nones son novios? Esto dijo ella

La actriz Geraldine Bazán regresó a México y respondió a los rumores sobre si tiene una relación con el actor Alejandro Nones.

Después de que los actores aparecieron posando juntos en el Festival de Cannes 2022, donde incluso en una de las imágenes se aprecia que Alejandro Nones abraza de forma muy cariñosa a Geraldine Bazán, la famosa decidió romper el silencio sobre lo que está pasando entre ellos.

Ante las especulaciones que señalan que Bazán estaría estrenando romance con el venezolano dijo, “¿Por qué ponen palabras en mi boca que nadie dice?, las historias se las hacen ustedes. La verdadera historia es que no pasa nada, ustedes saben que prefiero no hablar de mi vida personal, porque no pasa nada, que crean historias así, pero ya”.

Ante la insistencia de la prensa sobre el tema, Geraldine optó por cambiar el tema y habló de los looks que lució en Cannes.

“Mi estilista me manda la ropa, los vestidos que iba a usar el día que me iba, entonces voy a checar por dónde viene y me cancela el viaje, me intenté comunicar y nada, hasta que dije ‘si de algo sirven las redes sociales, ojalá sirvan para alguno bueno’, cuando yo ya estaba en el aeropuerto lista para irme, mis estilistas hicieron magia para en ese momento hacerme cosas nuevas, que son lo que ustedes vieron”.

