Qué ha sido de los dos hijos que tuvo Dayanara Torres con Marc Anthony

Todo lo que debes saber sobre los dos hijos que tuvieron Marc Anthony y Dayanara Torres cuando estaban casados.

El enlace matrimonial de Marc Anthony y Nadia Ferreira se llevó a cabo último fin de semana de enero, al cual asistieron los hijos del cantante. Incluida la mayor, Arianna Muñiz, producto de la relación entre el intérprete y la expolicía Debbie Rosado. Esta historia de amor de 1993 es considerada una de sus primeras relaciones públicas. Pero los otros dos asistentes que robaron miradas fueron los hijos que tuvo Marc Anthony con Dayanara Torres. Conoce todo sobre Cristian Muñiz y Ryan Muñiz.

¿Cuántos hijos tiene Dayanara Torres?

La ex Miss Universo tiene dos hijos: Cristian, 22, y Ryan Muñiz, 19. Producto de su primer y único matrimonio con Marc Anthony. La primera boda de la pareja se llevó a cabo en el 2000, en Las Vegas. Pero hubo problemas en el matrimonio, y se separaron dos años después. Se reconciliaron y renovaron votos en 2002 en una romántica ceremonia en Puerto Rico.

Lee aquí: ESTO PASARÍA CON LA FORTUNA DE MARC ANTHONY SI SE DIVORCIA DE NADIA FERREIRA

Aunque la reconciliación no duró mucho y finalizaron el divorcio en 2004. Dayanara habló de esta ruptura en 2017 con People, “el momento más difícil de mi vida definitivamente fue divorciarme. Han pasado tantos años que ahora puedo voltear atrás y decir, ‘sabes qué, no tuvo nada que ver conmigo'”. Asimismo, mencionó que sí se lleva bien con Marc, “mi relación con él es perfecta. Es un gran papá, los niños lo adoran y se llevan muy bien”.

La modelo puertorriqueña mencionó que la maternidad la completa. “Ser mamá me completa. Es el rol que mejor hago. No me permito no hacerlo bien, mis hijos son mi todo. Gracias a ellos pude ponerme nuevamente de pie. Especialmente, quiero que sepan cómo tratar a las mujeres, cómo ser un caballero y respetuosos”.

¿Qué ha pasado con los hijos de Dayanara Torres y Marc Anthony?

Técnicamente, Cristian y Ryan son medios hermanos de Max y Emme Muñiz, los gemelos que tuvo Marc Anthony con Jennifer Lopez. Ambos veinteañeros e involucrados en actividades de su gusto, comparten ocasionalmente a través de redes sociales lo que más les gusta hacer.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cristian Muñiz (@cris_muniz_torres)

Cristian Muñiz es ilustrador y dibujante de cómics, que a su joven edad ya se unió al equipo de La Borinqueña, una publicación independiente de novelas gráficas. Comparte con regularidad fotos de su novia Kylie, con quien lleva más de dos años de noviazgo. “Feliz cumpleaños a la más hermosa, talentosa y amorosa persona en el planeta. Soy tan afortunado de pasar todos los días contigo, te amo hasta la luna y de regreso”, le escribió Cristian a Kylie por su cumpleaños. Mientras que por el aniversario de noviazgo, ella le dedicó unas melódicas palabras. “Eres la luz de mi vida, la persona más capaz y con el mejor sentido del humor. Siempre haces sentir a los demás como parte de la familia, te amo en todas tus piezas”.

Por su lado, Ryan Muñiz mantiene un perfil más privado. En Instagram solamente sube fotos con su novia Alexia Bobryk y de los viajes que hacen juntos. Algunos llaman a Ryan, ‘Marc Anthony, versión mejorada’. Ryan bien podría construir una carrera como modelo, aunque al momento se desconoce si alguno de los hermanos seguirán la misma carrera artística que su papá.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ryan Muñiz (@ry_muniz_torres)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ryan Muñiz (@ry_muniz_torres)

Los hijos de Marc Anthony fueron a su boda con Nadia Ferreira

A pesar de que Marc Anthony tiene varios hijos con distintas mujeres, los únicos presentes fueron Cristian y Ryan Muñiz. La novia de Cristian subió una foto de ellos juntos, luciendo un vestido strapless y traje, ambos negros. Un look similar fue el que engalanó a Ryan y su pareja.

Llamó la atención de los seguidores del salsero que Emme y Max Muñiz no asistieron a la boda de su papá, pero sí se les vio en público ese mismo sábado haciendo otras actividades. También puedes leer, ¿qué hacía Jennifer Lopez mientras su ex Marc Anthony se casaba?