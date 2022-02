“Inevitablemente me duele y mucho”: Belinda rompe el silencio tras su ruptura

Días después de que Christian Nodal diera a conocer el fin de su compromiso con Belinda, la cantante rompió el silencio y envió un mensaje en sus redes sociales.

Por Redacción CARAS

Belinda reaparece con un nuevo mensaje

Luego de que una de las parejas más famosas del medio del espectáculo anunciara que puso fin a su relación, han surgido un sinfín de rumores entorno a la razón de su rompimiento, sin embargo, ambos se han mantenido al margen sin revelar más detalles.

Te puede interesar: ¿EL ANILLO, UNA DE LAS POSIBLES RAZONES DE LA RUPTURA ENTRE BELINDA Y NODAL?

No obstante, es un hecho que ya no habrá boda, pues el propio Nodal fue el que dio a conocer la noticia de su separación el sábado pasado.

“A todos mis fans y amigos de la prensa quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro. Con mucho agradecimiento por habernos acompañado en este tiempo”.

“Pido respeto por la decisión que hemos tomado, en donde cada uno vivirá su proceso de separación a su manera y siempre deseándole lo mejor uno al otro por los tiempos felices vividos y los de prueba también”, agregó.

“Todo lo que se especula es falso”, resaltó sobre los rumores que circulan sobre las supuestas razones que los llevaron a terminar su relación.

“Les comunicamos que no hablare más del tema. Les envío mucho amor”, finalizó.

Belinda rompe el silencio

Hasta hoy, la famosa, Belinda expresó en sus historias de Instagram, “Belifans, quiero agradecer todo el amor y apoyo incondicional que siempre me han demostrado. Estos días han difíciles. Ustedes más que nadie saben que soy una persona introvertida y es porque siempre trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho…”.

“Les pido que nuestra energía sea amor y respeto hacia los demás. Empiezo una nueva etapa en mi vida concentrándome en estar bien tanto espiritual como profesionalmente”.

“Cierro este ciclo aprendiendo que el día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida”- Simone de Beauvoir, finalizó.

Te puede interesar: “Cuando estoy en casa no me arreglo”: Belinda se confiesa en la intimidad