José el Soñador, más que una puesta en escena cualquiera

Entre pantallas grandes, números musicales deslumbrantes y un ensamble entrañable, José el Soñador consigue olas de aplausos y largas ovaciones, que obligan a detener la obra a instantes. Hoy, el musical protagonizado por Carlos Rivera, Fela Domínguez y Kalimba, se posiciona como un espectáculo sumamente especial para la cartelera teatral.

Por Jorge Alférez

José el Soñador

Si bien, al hablar de teatro solemos relacionarlo con las grandes escenografías y utilería como en los clásicos, hoy día y gracias a producciones como Hoy no me puedo levantar y Jesucristo Súper Estrella, no cabe duda de que algunas puestas se han renovado y han apostado por nuevas técnicas para llenar los escenarios. Tal es el caso de José el Soñador, que con cientos de metros de pantallas led y una gran iluminación, consigue cautivar al público, al ofrecer un gran espectáculo.

De esta manera, el musical creado por Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, retoma la que fue su intención inicial: hacer de un pasaje bíblico, un concierto. Pues aquel que en 1982 llegó a Broadway en Nueva York, para convertirse en un clásico del teatro a nivel mundial, originalmente estuvo pensado para ser una especie de oratoria no muy teatral.

En contexto

José el Soñador cuenta la historia de Jacob y sus 12 hijos, entre los que se encuentra José, el protagonista de la historia y quien, al ser favorito de su padre, despierta la envidia de sus hermanos. Molestos con él, consiguen venderlo como esclavo a unos egipcios. De esta manera, creen haberse deshecho de él, pero años más tarde, ante una crisis y al acudir a Egipto en busca de ayuda, se enteran de que su hermano José, ya no es más un esclavo, y en cambio, se ha convertido en el consejero del faraón, dado su talento para interpretar los sueños.

De esta manera, el pasaje bíblico que en sus inicios estaba contemplado para ser contado en un par de minutos, hoy es un espectáculo musical de cerca de 2 horas, entre números con toques de rock, pop, country y más.

El musical

Encabezados por Carlos Rivera en el papel de José, Fela Domínguez como la narradora y Kalimba como el Faraón, el escenario del CCT1 se llena de magia, no solo por las inmensas pantallas y juego de luces, sino por el elenco y ensamble que demuestra una vez más, que México tiene todo el talento capaz de montar cualquier musical.

Entre bailarines que no pierden un solo paso y van de arriba a abajo, apareciendo y desapareciendo del escenario, cantantes con voces incomparables y una orquesta en vivo -que siempre se agradece-, el espectáculo resulta un verdadero regocijo.

Los aciertos

Sin duda alguna, el mayor acierto del proyecto es Fela Domínguez, quien consigue ser el hilo conductor, acompañado de una gran voz, así como de unos cambios de vestuario impresionantes y casi que instantáneos.

La dupla que consiguen hacer Carlos Rivera y Kalimba, resulta bastante entretenida, pues aunque sabemos que Kalimba no es del todo actor, goza de un gran manejo de la comedia, así como de sus escenas y números musicales, los cuales comparte con Rivera.

Las coreografías y números musicales como “José confía no pierdas la fe”, “Los hijos de Jacob”, “El cielo ya tiene otra estrella” y claro está, el megamix final, consiguen levantar a la gente de su asiento para disfrutar por completo del espectáculo. Asimismo, el maquillaje, los vestuarios y los tocados, hoy son grandes referentes de José el soñador, pues aunque en ocasiones pueden parecer estrafalarios, la realidad es que cumplen su función de una forma muy colorida y llamativa.

Por último y claro está, no menos importante, debemos hablar del elenco y ensamble, pues entre los actores que dan vida a los hermanos de José, como Andrés Elvira, Aldo Guerra, Mau Hernández y Federico Stegmayer, entre otros, consiguen hacer de los “antagónicos” de la historia, personajes sumamente entrañables. Lo mismo sucede con las mujeres del elenco y ensamble como Tanya Valenzuela y María Elisa Gallegos, quienes junto al resto, hacen de cada número, un gran momento.

José el Soñador se presenta de jueves a domingo y hasta finales de marzo del 2022, en el Centro Cultural Teatro 1.