Juan Soler y Paulina Mercado confiesan si tienen planes de casarse

El actor y la presentadora de televisión hablaron sobre sus planes juntos, y aprovecharon para contar cómo sus hijos recibieron la noticia de su noviazgo.

La relación de Juan Soler y Paulina Mercado va viento en popa, tanto que sus respectivos hijos los apoyan y están felices con el noviazgo de sus padres. La conductora contó, “mis niños, uno tiene 25 y otro 23, y la verdad es que son unos niños bien alivianados. Siempre les he enseñado a respetar a los demás y les he dado libertad. Así que, de vuelta, ellos me lo dan a mí, así que están encantados, les cae perfecto Juan, ayer cenamos en casa, hicimos una pastita, lo quieren mucho”. Por su parte, Soler expresó, “también muy bien, tanto Mía como Azul son muy adultas, también criadas con la liberta controlada pero muy padre, tienen conceptos que son muy claros y tienen conceptos hacia Paulina que son increíbles, estoy muy contento con lo que está pasando en esta relación y con mis hijas”.

Tanto Juan como Paulina viven al máximo su relación desde que hicieron público su romance. Durante el estreno de un musical en la Ciudad de México al que fueron invitados, ambos se dejaron ver sumamente felices y ante los cuestionamientos de la prensa, Juan habló de su relación. “Muy placentero, si lo tengo que definir en una palabra. Una relación que nace primero de una amistad, de un compañerismo, de haber trabajado juntos. Nos fuimos conociendo cuando ya estábamos sin nuestras parejas. Hoy siento una relación sólida, que quiero que tenga un futuro enorme”.

Y como era de esperarse, los famosos respondieron cuando les preguntaron si entre sus planes está la idea de tener hijos en común, así como de llegar al altar.

“Cómo crees, ya no podemos tener hijos, no queremos tener hijos, ya tenemos cuatro hijos maravillosos, lo que queremos es gozarnos, disfrutarnos día a día y seguir conociéndonos y lo que he conocido, fantástico”, contó Paulina, quien también abordó el tema de una posible boda. “No es nuestra intención casarnos, creemos en la relación, un papel no define el amor y el compromiso, lo que define es lo que nos entregamos día a día”, puntualizó.