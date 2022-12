La actriz Gisselle Kuri revela los detalles de “Malvada”

En entrevista, la actriz nos abre el corazón para contarnos sobre su profundo amor hacia la actuación y revela todos los detalles de su más reciente proyecto “Malvada”.

La actuación ha sido una constante en la vida de Gisselle Kuri. Desde muy pequeña, fue ésta la que la acompañó mientras se descubría a sí misma. En entrevista Gisselle Kuri, nos comparte los detalles sobre su más reciente proyecto “Malvada”, en el cual comparte pantalla con Michelle Renaud, Alex Fernández, Mercedes Hernández, Anabel Ferreira, y muchos más; con quienes creó una relación que va más allá del set.

¿Cómo te sientes en este momento de tu carrera?

Estoy muy contenta con este último proyecto, fue muy lindo, muy enriquecedor. Ya había trabajado con el director José Manuel Craviotto y su equipo hace unos años, entonces desde que surgió la oportunidad, no lo dudé ni un segundo. Estoy muy emocionada con esta etapa de mi vida y con lo que viene.

¿Quién es Gisselle Kuri? ¿Cómo te describirías?

Soy una persona muy soñadora, sensible, intuitiva y perseverante.

¿Qué significa la actuación en tu vida?

De chica no tenía claro lo que quería ser. Un día quería ser arqueóloga, al otro doctora, después veterinaria, y todo eso mientras trabajaba como actriz. Después, me detuve un rato y me pude dar cuenta de que ese había sido el común denominador durante toda mi vida. Ahora, lo vivo muy feliz porque esta profesión me cumple ese deseo que tengo desde chiquita de querer hacer de todo y ser de todo. Para mí, es un espacio para no dejar de ser niña y jugar mientras trabajo. La actuación me da la libertad de explorar profundamente. Me encanta crear personajes e historias.

¿Qué tipo de personajes son los que más te gusta representar?

Me gusta mucho la comedia porque es parte de mi personalidad. Me río de mi misma todo el tiempo y de todo lo que pasa a mi alrededor. Tal vez es un mecanismo de defensa pero me ha funcionado muy bien a lo largo de mi vida. También me gusta mucho el drama y crear espacios irreales que no podamos vivir en la vida real. Por otro lado, también me llaman las historias más simples, de la vida cotidiana. Creo que todos tenemos historias dignas de ser contadas. Me gusta la simpleza de la vida y creo que es importante contarla.

¿Cómo es tu proceso para entrar en un personaje?

Me gusta crearles una historia de lo que hacían antes de que empezara lo que se va a contar; qué les gusta hacer, qué música escuchan, qué conexiones harían. Ya en el set, todo empieza a tener más sentido porque empiezo a entrar en sintonía con todos los demás. Creo que la actuación es meramente de conexiones y mi personaje se va manifestando mientras interactúa con los de los demás.

¿A qué retos te enfrentaste con este proyecto?

No reirme con Alex Fernández. Es demasiado chistoso y todo el tiempo me hacía reír entre grabaciones. (risas)

¿Te identificas en algo con tu personaje?

Siempre que hago un personaje, hay algo en mi vida personal sucediendo al mismo tiempo que se relaciona perfecto. En el caso de Fer, tanto ella como yo, compartimos el haber terminado una relación y me pude ver reflejada en muchos de sus miedos. Me ayudó a verme y preguntarme porqué le tenía tanto miedo al amor, no solo en pareja, sino en todas mis relaciones. También, mi personaje tiene dos hermanos y yo tengo dos hermanos y nuestra relación es muy similar tanto en la película, como en mi vida real.

¿Qué enseñanzas te dejó este proyecto?

A entregarte a tus sentimientos y a no tener miedo a sentirlos como vengan.

¿Cómo fue la dinámica con el cast?

Increíble. Para mí lo más importante siempre es llevarme bien con todo el cast y conectar con ellos. En este caso, no conocía a nadie pero me encantó el equipo que formamos. Realmente puedo decir que mis hermanos en la ficción se convirtieron en mis hermanos en la realidad. Con Michelle igual tuve un click súper padre, es una mujer super elevada y super positiva. Ahora, el director y yo tenemos un mantra que dice “Cuando estés triste y agobiado, piensa como Michelle Renaud y todo va a estar bien” (risas). Todos me dejaron cosas muy lindas de las que estoy muy agradecida.

