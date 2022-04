La enfermedad que cambió la vida de Vanessa Huppenkothen

La periodista y exmodelo Vanessa Huppenkothen, padeció hipertiroidismo, afección que la hizo modificar su estilo de vida y enfrentar miles de críticas.

Durante un tiempo, Vanessa Huppenkothen luchó contra este padecimiento y actualmente logró llegar a un equilibrio que ha mejorado su salud.

La guapa periodista comenzó a notar cambios radicales en su peso y sospechó que algo no andaba bien con su salud, “No me había dado cuenta hasta que fui al Mundial de Brasil, me fui pesando 56 kilos y en dos semanas subí hasta 68 kilos, dije, ¿qué está pasando?, estoy cubriendo un evento y subí más de 10 kilos en dos semanas, el estrés y la falta de sueño y viajar de una ciudad a otra me estaba afectando”, reveló en una entrevista.

Posteriormente, regresó a México sin comprender lo que estaba sucediendo, pues tenía muchísimo sueño, estaba reteniendo líquidos y sus ojos no se sentían normales, por esta razón, la comunicadora intentó hacer dietas para volver a su peso normal, además, su ritmo cardiaco era más acelerado de lo normal, por lo que decidió acudir al hospital, donde le diagnosticaron tormenta tiroidea y posteriormente hipertiroidismo.

Hipertiroidismo…

Después de enterarse, la conductora habló de dicha enfermedad, y dijo que sucede cuando la glándula encargada de regular el metabolismo, el sueño, las hormonas y entre otras cosas tiene alteraciones significativas.

Además, dio los detalles de las causas que provocan desequilibrio en su funcionamiento, “Yo creo que las personas que lo padecemos nos entendemos y no son pocas, son 200 millones de personas en el mundo que padecen de este mal y ¿por qué se desata?, por estrés, por hacer dietas, a muchas mujeres después del embarazo la tiroides se les dispara y, por lo general, las personas que padecemos hipertiroidismo somos mujeres”.

Vanessa explicó que se atendió con un endocrinólogo, quien la ayudo a enfrentar el proceso y lograr un equilibro para su salud.

Además, Huppenkothen reconoció que fue difícil lidiar con los comentarios que le hicieron durante el proceso, aunque ha logrado salir adelante con ayuda de sus médicos y ella misma quien ha demostrado lo fuerte que es. Finalmente, compartió un consejo, “Duerman bien, cuando no dormimos bien segregamos cortisol y eso está regulado por la tiroides y hace que nuestro metabolismo sea mucho más lento…”.

