Las fuertes confesiones de Livia Brito sobre su ex pareja

Livia Brito habló con Yordi Rosado sobre una de sus relaciones en las que lamentablemente vivió situaciones de violencia. La actriz originaria de Cuba habló del noviazgo que tuvo con Danny Frank durante 11 años y algunas de las experiencias vividas, que bien son difíciles de recordar.

Livia Brito habla de la violencia que sufrió con Danny Frank

“En esa relación tuve muchos problemas porque Danny era muy alcohólico”, dijo Livia a Yordi, “llegaba a las 6 de la mañana borrachísimo, hasta el tope, y a fuerza quería hacer el amor. Y yo estaba cansada, y llegó al punto de violarme”, mencionó.

Después explicó que solía colocar clavos en la puerta para evitar que el músico pasara, “pero él rompía la puerta”. Fue en la época en que ella aún era edecán y estaba estudiando en el CEA (Centro de Educación Artística de Televisa).

También tocó el tema de la infidelidad, en la que Frank se habría ido a Colombia y se vio con otra mujer —"me engañó en Colombia y me empecé a dar cuenta porque ya no le gustaba como yo era"—; y que solía describirla para decirle, “tú no sirves para un cu*o”.

“Fue un proceso de violencia psicológica muy fuerte, y yo no sabía cómo salirme de ahí hasta que me independicé", reflexionó Livia Brito. "Él me llegó a pegar para tener sexo conmigo”, continuó, “lo que pasa es que yo a veces me callo cosas [...] que hablen y que digan todo lo que quieran; y al final yo voy a seguir trabajando, a seguir esforzándome, a seguir siendo lo que soy porque yo sé lo que pasó en realidad. Yo sé lo que viví y lo que digan los demás no me importa, porque voy a seguir luchando”.

¿Quién es el novio de Livia Brito en la actualidad?

La actriz de La desalmada reveló en programa (vía People en Español) que está muy enamorada de su novio Mariano Martínez: “llevo tres años en pareja con Mariano; me siento mu feliz, muy contenta, muy a gusto, muy tranquila, muy relajada. Nunca hizo más de lo que tenía que hacer, o sea nunca se propasó, jamás me insinuó", reflexionó.

Mariano es entrenador personal de artistas y da asesoría en nutrición, como bien dice su bio en Instagram. Juntos se fueron de vacaciones a Europa en 2022. Es muy activo en Instagram y comparte tanto rutinas de ejercicio como actividades que le gusta realizar fuera del gimnasio, pero son pocas las imágenes que la pareja de enamorados comparten.