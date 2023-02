Los momentos que se llevaron la noche de los Grammys 2023

Estos fueron los momentos más icónicos y hasta divertidos de los premios Grammy 2023.

La 65ª edición de la ceremonia de los premios Grammy estuvo marcada por varios momentos clave, como la coronación de la reina de la noche, Beyoncé, y de Harry Styles. O el reconocimiento de un tema convertido en himno durante las protestas en Irán.

1) Bad Bunny y Taylor Swift causan sensación en los Grammy

El honor de inaugurar la gala fue para el reguetonero Bad Bunny. Esta es una señal de la evolución de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación, que busca mantener el atractivo del evento que cada vez congrega a menos espectadores en Estados Unidos. En 2022 sumó un poco menos de 9 millones de telespectadores, frente a un nivel de 20 millones hace unos años.

Su éxito “Un verano sin ti” se convirtió en el primer trabajo en español en aspirar a la categoría más prestigiosa, la de mejor álbum. Finalmente el artista de 28 años se quedó con el Grammy para el mejor álbum urbano de música latina.

2) Beyoncé hizo historia en los Grammy 2023

El domingo Beyoncé volvió a hacer historia al convertirse en la artista con más premios Grammy, 32 en total, superando al difunto director de orquesta húngaro Georg Solti, quien ostentaba el récord con 31 trofeos.

Hablando entre lágrimas, la artista que lucía un vestido plateado con guantes negros hasta los codos, agradeció a su familia, incluyendo a sus tres hijos y a su esposo Jay-Z.

“Estoy tratando de no ser muy emocional”, declaró Beyoncé al borde de las lágrimas al recibir el gramófono al Mejor álbum de música dance/electrónica.

3) Harry Styles se llevó el Grammy al álbum del año

Harry Styles se llevó el codiciado Grammy al Álbum del año este domingo en Los Ángeles, sorprendiendo en una categoría en la que muchos apostaban por grandes favoritas como Beyoncé y Adele.

“Esto no me pasa con mucha frecuencia, muchas, muchas gracias”, dijo la sensación del pop al recibir el premio con su “Harry’s House”, su tercer disco con acústicas suaves y sintetizadores que se complementan con letras personales.

4) Lizzo habló del amor propio y la aceptación de nuestros cuerpos

Lizzo se alzó en medio de grandes como Beyoncé y Adele este domingo en Los Ángeles y se llevó a casa el Grammy a la Grabación del año con su “About Damn Time”.

“Cuando veo alrededor, todas estas canciones sobre amar a nuestros cuerpos y sentirnos bien en nuestra piel, me siento orgullosa de formar parte de eso”, dijo la artista que también se presentó más temprano con sus bailarinas en la gala.

5) Le hicieron memes a Ben Affleck por estar aburrido en los Grammys con JLo

Jennifer Lopez y Ben Affleck hicieron su debut como pareja casada en los premios Grammy. La artista de ‘Let’s Get Loud’ y su marido evitaron pasar por la alfombra roja y se fueron directo a la premiación. Además del espectacular Gucci de cola larga y diamantes que JLo lució, lo que acaparó la atención fue la cara de aburrimiento de quien fuera Batman en el cine. ¿Cuáles fueron tus memes favoritos?

6) Reconocimiento a un himno por libertad en Irán

El cariz político de la velada fue la presencia de la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, que acudió para anunciar el galardón a la mejor canción “para un cambio social”.

El tema premiado fue “Baraye” del cantante de pop iraní Shervin Hajipour, que se convirtió en un himno de las protestas que agitan Irán desde la muerte en detención el 16 de septiembre de la joven Mahsa Amini. El artista, detenido después de que su canción se transformara en un éxito viral, fue liberado bajo fianza.

