Pablo Lyle podría reducir su sentencia; su equipo legal apelará

La defensa legal del actor Pablo Lyle apelará la sentencia del actor tras ser declarado culpable de homicidio involuntario.

El actor mexicano Pablo Lyle fue sentenciado a cinco años de cárcel y ocho de libertad condicional tras ser declarado culpable de homicidio involuntario en Miami, esto después del enfrentamiento de tránsito ocurrido en 2019, donde un hombre de origen cubano perdió la vida.

Además de permanecer en prisión, Pablo deberá cumplir con 100 horas de servicio comunitario y tomar terapia de manejo de ira. Así lo dijo la jueza Marisa Tinkler, quien ratificó la responsabilidad del actor en lo sucedido.

Ahora, los abogados de Lyle declararon que apelarán la sentencia con la finalidad de reducir la pena del joven actor.

“Lo que les diré es que en mi opinión su condena fue errónea y sigue siéndolo. Por supuesto que vamos a apelar, él es inocente, él no rompió la Ley del Estado de Florida, él sólo defendía a su familia. Es una locura que algunos fiscales pidieran la condena de quince años para alguien que no tiene antecedentes”.

“Esto no tiene nada que ver con la familia Hernández, nosotros entendemos lo que ellos piden, perdieron a un ser querido y es lógico. En los fiscales de la corte deberían buscar justicia y no venganza”, puntualizó Phil Reizenstein en un programa de televisión.

Asimismo, dijo que la presencia de los niños (hijos de Pablo y Ana), sostienen sus argumentos sobre que la sentencia es “injusta”.

“Es injusta porque había niños en ese carro, pregúntense esto ¿Estaríamos aquí si el señor Hernández no se hubiera bajado de su auto?. Florida no tolera que haya personas enojadas en incidentes de coches y se bajen a golpear ventanas, eso aterró a los niños. El señor Hernández lamentablemente fue quien provocó este incidente, tal vez fue buena persona en su vida pero no debió bajarse. Yo apelaré”.

