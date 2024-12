Platicamos con el actor Gerardo Oñate previo al estreno de la serie “Ahora Que No Estás”

Ha trabajado en diversos proyectos de cine independiente y comerciales, destacándose por su versatilidad y talento actoral. Gerardo nos comparte cómo decidió dedicarse a la actuación:

“Originalmente no era actor. Yo empecé siendo activista de derechos humanos en la Ciudad de Morelia y trabajé muchos años para una campaña internacional, en la que daba conferencias, y eso me llevó a acercarme mucho a los medios. Curiosamente, mi mamá y mi hermana son locutoras, entonces yo realmente era el que nunca se dedicó a la radio. Pero eventualmente me invitaron a conducir un programa de televisión y luego de radio. Casi al mismo tiempo que hacía esto, alguien me vio y me invitó a un comercial, y alguien vio ese comercial y me invitó a un cortometraje. Como que no fue tanto que yo lo decidiera, sino que las cosas se fueron dando. A este corto le fue muy bien en el Festival de Morelia, ganamos, y me empezaron a llegar guiones y ofertas diferentes para hacer personajes”.

A los 30 años, decidí regresar a Ciudad de México y dedicarme de manera profesional, es decir, vivir completamente de esto. Y en esas estamos ya casi 8 años después”, comentó el protagonista de la película de época Poderosa Victorias.

Gerardo, fascinado por su grata experiencia en la que compartió escenario con figuras como Damián Alcázar y Joaquín Cosío, decidió adentrarse aún más en la actuación: “Trabajar con ellos fue fantástico. Ellos son exitosos porque son extraordinarios compañeros, que como actores te ayudan a que lo hagas bien, a que el otro saque adelante la escena. Cuando todos nos escuchamos y ayudamos a encontrar nuestras luces, las escenas salen mucho mejor.

Puedo decir que Damián, Joaquín, Felipe Tovar, Roberto Sosa, Daniel Martínez, Pablo España, y Valdés Garibay, o sea, toda la cartera pesada de Poderosa Victorias, tenía muy buena actitud hacia aquellos actores que estábamos debutando en ese momento. Yo empecé a buscar personajes de referencia, historias que quisiera contar a través de personajes que pudiera encarnar e interpretar. Se convirtió en algo más sencillo porque conocía muy bien al personaje, además de que hago una investigación muy exhaustiva al respecto”, comentó el actor, quien recientemente dirigió su primer cortometraje El Vocho del Averno.

Sobre su participación en una serie, Gerardo explicó: “La serie trata básicamente de una especie de carta de amor que la esposa de Javi le deja al morir. En esta carta, ella contiene ciertas instrucciones para que él conozca a cinco mujeres con la finalidad de reencontrar el amor. Mi personaje es uno de los mejores amigos de Javi y, precisamente, soy el hermano de Mía, la esposa. Es una persona que perdió a alguien cercano, como una hermana, pero también vio perderse a su mejor amigo. Es una historia muy linda y se lanza el 25 de diciembre, una fecha ideal en la que la gente va a estar en sus casas disfrutando del recalentado”. Finalizó, invitandonos a ver esta comedia romántica en la que confiamos que llenara de risas y recuerdos muchos hogares en estas fechas tan especiales.