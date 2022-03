Por esta razón, todos hablan del nuevo musical Siete Veces Adiós

¿Qué es el amor?, ¿existe el amor eterno o es solo un invento? Son algunos de los cuestionamientos que se abordan en Siete Veces Adiós, y mediante los cuales, nos invitan a reflexionar.

Por Jorge Alférez

Siete Veces Adiós, el musical hecho con el corazón (roto), habla de una relación entre él y ella, con la cual podría identificarse cualquiera, pues en ella vemos reflejadas muchas de las etapas por las que hemos atravesado al estar enamorados. Los celos, las inseguridades, la falta de confianza y de comunicación, pero también las risas, los momentos inolvidables y todo aquello que nos recuerda el porqué el amor es uno de los más lindos y complejos sentimientos.

“El amor es un invento para no dejar de soñar, para encontrar sentido a nuestra existencia banal… por eso lo perseguimos, por eso lo construimos, nos gusta sentirnos vivos…”, se escucha tras los primeros acordes que dan pie para conocer una historia entrañable a través a la música original, creada por Jannette Chao, Vince Miranda y Alan Estrada. Asimismo y con el amor encarnado y siendo el hilo conductor de esta historia entre dos, nos invitan a reflexionar y cuestionar la forma de amar y ser amados por los demás.

Protagonizado por Fernanda Castillo, Gustavo Egelhaaf y César Enríquez, el musical -y no tan musical para todos aquellos no tan amantes del género-, nos sumerge en una historia de amor, a la cual le resulta tan fácil llegar a nuestro corazón. De esta manera, nos lleva de la risa a las lágrimas, en un abrir y cerrar de ojos, pues es inevitable no identificarte con alguna de las muchas situaciones por las cuales atraviesa la pareja en escena.

La historia

Ella y él atraviesan por la crisis de los siete años, ante la cual se cuestionan el seguir juntos. Bajo esta premisa, los tomamos de la mano y con ellos viajamos al pasado y a diversas etapas de su relación, para conocer más a fondo su historia y decisión.

Lo antes mencionado, es acompañado por cantantes y músicos en escena, quienes son testigos de su amor, y frente a ciertas situaciones, exponen su sentir.

De esta manera y con letras como “El amor es un invento”, “Algo como lo nuestro no existe” y “Quiero ser tu mar”, consiguen hacer de la relación en cuestión, el soundtrack perfecto para hablar del amor.

Lo más lindo de Siete Veces adiós

Los protagonistas

Es innegable la química que existe entre Fernanda Castillo y Gustavo Egelhaaf como pareja en escena, pues tanto en los momentos más divertidos, como en los que te rompen el corazón, ambos mantienen un buen manejo de la historia, como de los personajes. Lo mismo sucede con César Enríquez, quien mediante su narrativa y acotaciones a lo largo de la historia, consigue el timming perfecto para estar presente en todo momento.

La música

Con las voces de Diego Medel, Alba Messa, Están Lemus, Mónica Campos, Lucía Covarrubias y Andrés Saráchaga, acompañados de los músicos Iván Núñez, Javier Maldonado, Pablo Yescas, Mitsuo Yoshiki, Belén Ruíz e Irving Lima, la música de Siete Veces Adiós, te lleva por una montaña rusa de emociones perfectamente orquestadas. Resulta inevitable no identificarte con algunas de las canciones.

El vestuario

Creado por Luis Roberto Orozco, el vestuario de la puesta, resulta una pieza clave en escena, pues si le pones atención, cuenta su propia historia y al igual que los personajes, está en un cambio constante.

La escenografía

Sumergidos en un estudio de grabación, la escenografía creada por Jorge Ballina resulta sumamente atractiva. No obstante y aunque a simple vista podría parecer que no tiene gran alteración, son tantos los elementos con los que se juega en escena, que le permiten al espectador, dejar volar su imaginación. De esta manera y cuando menos lo esperas, ya estás en una playa, en un parque o en una lavandería.

Siete Veces Adiós se presenta de viernes a domingo en el teatro Ramiro Jiménez, bajo la dirección de Alan Estrada, con libreto del mismo, junto a Salvador Suárez, y con música de Jannette Chao y Vince Miranda.