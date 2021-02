¿Qué ha pasado con el Bitcoin?

Por Alberto Ortega Gurza

En medio de la peor crisis de salud, económica y social del siglo, el Bitcoin se proyecta como un imán gigantesco, una alternativa irresistible de inversión a lo largo y ancho del planeta, y es fuente de innumerables historias de éxito. Aquí conoceremos qué es, cómo funciona y lo que opinan sus detractores, así como las mejores anécdotas entre los inversionistas y las celebridades.

Bitcoin fue la primera moneda de internet en el mundo, y actualmente es extremadamente popular y deseada. Ha atrapado el interés de muchas personas que se han enriquecido de manera fácil y rápida. Pareciera fantasía de cuento de hadas pero se trata de la nueva gran proeza de la tecnología digital.

La criptomoneda, también llamada moneda virtual o criptodivisa, es dinero digital. Eso significa que no hay monedas ni billetes físicos —todo es en línea.

Aunque el Bitcoin fue creado en 2009, no fue sino hasta 2010 cuando registró su primer valor en 39 centavos de dólar. Tras dos años de existencia, en febrero de 2011, alcanzó algo que se creía imposible: la paridad con el dólar. Hoy, exactamente 10 años más tarde, al cierre de esta edición se necesitan 33 mil dólares para comprar un solo Bitcoin.

SU CREADOR ES MÁS ENIGMÁTICO QUE BANKSY

El inventor de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, publicó en 2008 un artículo en metzdowd.com explicando que tenía un proyecto para la creación de dinero digital, y aseguró que se trataba de la innovación de tecnología económica más revolucionaria del siglo XXI. En 2009 lanzó al ciberespacio la red Bitcoin y sus unidades de moneda.

El famoso Nakamoto es un personaje enigmático de los que no hay ninguna pista. Su verdadera personalidad es desconocida: nadie lo ha visto y no se sabe nada de él. Ni siquiera sabemos si Satoshi Nakamoto es su nombre o su seudónimo; se ignora si está vivo o muerto, e incluso se especula si se trata de un individuo, de varios socios inversionistas o de un grupo de técnicos informáticos del sector financiero.

DEFENSORES Y ENEMIGOS

Así como es apoyado por una pródiga legión de defensores, también tiene detractores sumamente influyentes. Uno de los críticos más notables es el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, de 78 años, quien asegura que el anonimato de Bitcoin abre la puerta para actos delincuenciales. “El día que la operación de Bitcoin sea regulada para evitar lavado de dinero y otros crímenes, dejará de tener demanda”, le dijo a Bloomberg. “Bitcoin existe porque es un medio ideal para perpetrar abusos”.

Bill Gates es otro líder de opinión de enorme visibilidad que está escéptico acerca de la popular criptomoneda: “La razón principal por la que no he invertido en Bitcoin –confesó en Squack Box– es que carece de valor intrínseco”. Y agregó: “Como no produce nada carece de bases para aumentar su valor, por lo que como alternativa de inversión es una tontería”.

Completamente de acuerdo con el fundador de Microsoft está uno de los mayores inversionistas, Warren Buffett, el séptimo hombre más rico del mundo considera que el precio de Bitcoin está sostenido sobre palillos de dientes.

OTRO PERSONAJE LEGENDARIO

Jordan Belfort, el carismático estafador que fue interpretado por Leonardo DiCaprio en la película The wolf of Wall Street (Martin Scorsese, 2013), pasó dos años en la cárcel por manipulación del mercado de valores, lavado de dinero y otros delitos relacionados con las altas finanzas.

Actualmente, a los 58 años, es un empresario y conferencista motivacional que aprovecha sus profundos conocimientos sobre finanzas para dar asesorías.

En entrevista con el Financial Times advirtió que Bitcoin es una enorme burbuja que está por estallar en la cara de miles de personas. “Es una estafa, por mucho, peor que cualquiera que yo haya hecho”.

Por su parte, en noviembre de 2020 el Banco Central de China ya prohibió las transacciones con monedas digitales “por ser ilegales y perturbar seriamente el equilibrio económico y financiero”.

Entretanto, las entidades reguladoras financieras de varios países como El Reino Unido, Singapur, Canadá y Estados Unidos, advirtieron a la gente sobre los peligros de invertir en criptomonedas.

LO DEFIENDEN A CAPA Y ESPADA

En un sentido diametralmente opuesto, los hermanos Tyler y Cameron Winklevoss, de 39 años, y quienes gracias a su inversión en Bitcoin han multiplicado su fortuna de manera exponencial, lo defienden y le dijeron a CNBC, “el problema que tienen algunas personas tradicionalistas es que, como no logran comprender este tipo de tecnología financiera, se topan con pared y están dedicados a descalificar a una moneda virtual que funciona y que ya está rompiendo paradigmas”.

HOLLYWOOD LOS HIZO FAMOSOS

Cualquiera recuerda a los gemelos Tyler y Cameron Winklevoss que fueron representados en la película The Social Network (David Fincher, 2010).

Tal y como se muestra en la trama del filme, los también atletas de remo que compitieron en los Juegos Olímpicos Beijing 2008, demandaron a Mark Zuckerberg por haberles robado la idea de su portal para poder crear Facebook, mientras los tres estudiaban en Harvard.

Aunque menos conocido, el capítulo de su vida de mayor éxito, inició en 2014. Tyler relata que estando de vacaciones en Ibiza, un desconocido les habló de Bitcoin. Para ellos fue como escuchar un fuerte campanzo que instantáneamente les despertó enorme interés. Sin parpadear dos veces realizaron una compra inicial de 90 mil bitcoins. Luego, en 2017, con el vertiginoso aumento de su valor, la fortuna de los hermanos se multiplicó en cuestión de semanas, y desde entonces no ha dejado de crecer.

Los Winklevoss son los primeros millonarios de Bitcoin. Pronostican que la criptomoneda llegará a convertirse en un activo más preciado que el oro. “Estamos convencidos de que Bitcoin es oro 2.0 que eclipsará al metálico, y cuando lo haga podría llegar a costar 500 mil dólares cada uno”, dijo Tyler al portal CNBC.

BITCOIN LLEGÓ PARA QUEDARSE

No son solo los especuladores y oportunistas quienes le apuestan al Bitcoin. También lo hacen expertos e inversionistas del más alto perfil, como es el caso de Larry Fink, CEO de BlackRock, la empresa de gestión de activos más grande del mundo.​​

Fink considera que una moneda digital hace que el dólar sea menos relevante. Recientemente declaró: “Bitcoin podría rivalizar con el dólar como moneda de reserva y tomar el lugar del oro”.

CONSENTIDO DE LAS CELEBRIDADES

Gwyneth Paltrow, Mike Tyson, Paris Hilton, Ashton Kutcher, Jamie Foxx y Floyd Mayweather son solo algunos de los famosos que invierten en Bitcoin y disfrutan divulgándolo abiertamente.

La actriz Maisie Williams (Game of Thrones) lanzó un tuit preguntando si debiera invertir en bitcoins. De las miles de respuestas que recibió, la de mayor revuelo fue la de Elon Musk, quien le dio su recomendación con una frase de la canción que suele cantar Jaskier en la serie de Netflix The Witcher, y en la que cambió la palabra coin por Bitcoin: “Toss a Bitcoin to ur Witcher”. Su fortuna, valuada en 175 mil millones de dólares, convierte al CEO de Tesla y Space X en el segundo multimillonario del planeta.

SORPRESAS DA LA VIDA

El rapero 50 Cent, gracias a Bitcoin incrementó su fortuna de manera inesperada. En 2014 lanzó su disco Animal Ambition y, sin saber lo que era una criptomoneda, añadió “Bitcoin” en los métodos de pago en línea. Los fans que optaron por esa forma de transacción sumaron 700 bitcoins que, al precio de ese entonces –600 dólares–, totalizaron 420 mil dólares.

El artista se olvidó del tema, y no fue sino hasta 2018 que se percató de que los bitcoins ya valían cuatro mil dólares cada uno y sumaban la nada despreciable cantidad de dos millones 800 mil dólares. 50 Cent dijo entonces: “Si por años me olvidé de ellos, voy a dejarlos donde están para que algún día me den otra sorpresa”.

Actualmente, a un precio de 33 mil dólares, sus 700 bitcoins equivalen a 23 millones de dólares. El peor álbum en ventas del rapero 50 Cent lo ha hecho millonario.

CÓMO DISPONER DE TUS BITCOINS

Bitcoin utiliza dos claves criptográficas, una pública y otra privada, individualizada para cada usuario. Para el propietario de bitcoins, el valor de su clave privada equivale al monto total de los bitcoins que posee debido a que, para poder hacer uso de ellos, debe firmar cada transacción digitalmente. Existen filtros y candados para evitar que la clave privada sea revelada. Al final, la red verifica la autenticidad de la firma utilizando la clave pública.

UNA INVERSIÓN DE MÁXIMA SEGURIDAD

La criptografía es una escritura secreta creada para que a los receptores no autorizados les resulte imposible descifrar.

LA ADMIRADA FAMILIA BITCOIN

El empresario holandés Didi Taihuttu, un padre de familia con tres hijas adolescentes, decidió vender su compañía y demás propiedades para invertir su patrimonio completo en Bitcoin. El 19 de enero de 2017 realizó su compra, y la hizo con tan buena fortuna, que hasta el momento elegido fue ideal: los bitcoins que compró a un precio de 900 dólares, 11 meses más tarde, en diciembre, ya valían 13,657 dólares. Eso significa que cerró su primer año con una ganancia de casi 1,500 por ciento. Actualmente a los Taihuttu se les conoce como “La familia Bitcoin”.

Viajan ilimitadamente por el mundo y disfrutan de la vida. Con el precio del Bitcoin por encima de los 33 mil dólares, sus augurios son optimistas: “La tendencia es a la alza”, dijo en entrevista a CNBC. “No me sorprendería que en 2022 llegue a 200 mil dólares”, añadió.

Hoy, a los 42 años, Didi es un escritor, conferencista, filántropo y vehemente promotor del Bitcoin que ha aparecido como invitado en varios programas de televisión. Como visible beneficiado por la moneda virtual, CNA y The Wall Street Journal han publicado documentales acerca de él.

LA INVERSIÓN MÁS RENTABLE DEL MUNDO

La pandemia ha lacerado y cercenado la salud, la economía y la psicología a nivel planetario. Entretanto, paradójicamente, el caos ocasionado por el Covid-19 resultó ser tierra fértil para el crecimiento del Bitcoin, que en solo 12 meses, de enero 2020 a enero 2021, aumentó su valor de 7,300 dólares a 33 mil dólares. En la práctica esto significa que, si en enero de 2020 una persona compró mil dólares en Bitcoin, en enero de 2021 su inversión ya vale 4,500 dólares, lo que representa una ganancia del 350 por ciento. Imposible de creer si solo te lo platicaran, especialmente en estos tiempos.

¿Cuánta gente le diría “no” a una inversión que está ofreciendo semejantes ganancias? Para que los inversionistas más audaces conserven la cabeza y la prudencia, aquí aplica la clásica sugerencia: si decides invertir en bitcoins, limítate a una cantidad que, si se pierde, no perjudicará a tu familia ni a tus finanzas.

En plena crisis global del complicado y atípico año 2020, el Bitcoin fue la inversión más rentable por delante de la acción de Amazon. Y los expertos afirman que lo bueno apenas está iniciando.