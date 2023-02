Qué se hizo Madonna en el rostro para lucir así de ‘irreconocible’

Madonna sorprendió a todos en los premios Grammy 2023 por los cambios en su rostro.

La siete veces ganadora de un Grammy acudió a esta premiación del 2023 sin un solo signo de vejez o arruga en el rostro. ¿El problema? Ya está prácticamente irreconocible. Madonna sorprendió a todos con el cambio de su rostro, mismo que millones de seguidores han visto transformarse gracias a su gran actividad en redes sociales. ¿Pero por qué la cara de Madonna se volvió ‘irreconocible’?

¿Qué le pasó a Madonna en el rostro 2023?

Quienes vieron los premios Grammy 2023 fueron testigos del breve pero contundente discurso que dio Madonna. “Esto es lo que he aprendido después de cuatro décadas en la música. Si te llaman sorprendente, escandalosa, que causas problemas, provocativa o peligrosa, desde luego vas por el buen camino”, dijo la intérprete de 64 años.

Pero el tipo de comentarios que recibió se inclinaron más hacia comentarios por su transformado rostro. “Madonna se ve bien para su edad… si su edad es la de un vampiro de 2,700 años que come bebés y animales pequeños”, tuiteó un usuario. “¿A Madonna la nominaron ‘el mejor nuevo rostro’ en los Grammy?”, escribió otro.

Madonna’s face if she had allowed herself to age gracefully vs Madonna’s face after whatever the fuck she did to herself #madonnasface #MadonnaCelebrationTour pic.twitter.com/xoDDZOb1fq — Cobra Powers (@CobraSupremacy) February 7, 2023

Will Someone Please Explain What The Hell Is Going On With Madonna’s Face? https://t.co/QxPInokwQ2 pic.twitter.com/uk20DyATzA — Barstool Sports (@barstoolsports) February 7, 2023

¿Qué operaciones tiene Madonna?

Dr. Michael Horn, cirujano plástico de Chicago, explicó a Daily Mail por qué Madonna tenía un aspecto tan distinto en los Grammys 2023 del que habíamos visto tan solo meses atrás.

La material girl ha atravesado diversas cirugías, “claramente un facelift porque es obvio que su piel está tensa y estirada hacia atrás sin arrugas. Sus ojos se ven más pequeños, probablemente por jalarla tanto hacia atrás”, explicó al tabloide.

Otro aspecto es que probablemente le hicieron rinoplastía, “porque en esta versión se ve la punta más afilada y demasiado angosta”. Y por supuesto, hubo botox involucrado: “el botox es evidente en varias áreas de su rostro porque tenía mínimas líneas y arrugas, y mínima gesticulación al dar su discurso”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Madonna (@madonna)

La elección de Madonna y los cirujanos que han estado con ella que más preocupa a los expertos fueron los rellenos. “Ella claramente ha usado rellenos en exceso; sus pómulos son más prominentes que nunca y parecen anormalmente altos”, concluye el doctor Horn.

Asimismo, Melinda Anna Farina, creadora de Beauty Brokers, comentó al respecto de esta situación de los rellenos y cómo se ha visto influenciado por Madonna.

“Muchos de ustedes me están enviando estas imágenes [de Madonna]. Escuchen, el mismo cirujano que muchos de ustedes siguen y catalogan como ‘el mejor de los mejores’ (incluso Tatler lo dijo recientemente) es altamente conocido en la ciudad por ser responsable de este tipo de estéticas. Y de nuevo, idear a un cirujano cuando no conoces el behind the scenes de los resultados no es seguro. Y sí, incluso las celebridades caen en el trend, tristemente. Estamos arreglando a muchos. La cirugía agresiva y los rellenos agresivos deben tomarse con mucho cuidado. Siempre es mejor estar ‘poco hecho’ que ‘exagerado'”, escribió en Instagram stories.

