Blake Lively: el significado del vestido reversible con el que asombró en la MET Gala 2022

Por Diana Laura Sánchez

Blake Lively acaparó toda la atención de la MET Gala 2022 al lucir un espectacular vestido transformable de Versace con el que sorprendió en su llegada al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, donde se llevó a cabo una edición más del evento más importante de moda.

Lively, fue una de las coanfitrionas del evento junto con su marido, el también intérprete Ryan Reynolds, juntos protagonizaron uno de los mejores momentos de la MET.

Por esta razón, la actriz no pasó desapercibida y fue una de las celebrities más aplaudidas, pues llevó un look totalmente acorde a la temática de la gala “Gilded Glamour”, bajo el lema “In America: An Anthology of Fasion”, pues con su vestido nos hizo viajar a la época dorada de Nueva York. (1870-1890).

¿Qué significa el cambio de color del vestido de Blake Lively?

Se trata de una referencia directa a la Estatua de la Libertad, la cual originalmente era de bronce pero después de pasar por un proceso de oxidación tomó el color turquesa que tiene hoy en día.

Esta estatua fue un regalo de Francia a Estados Unidos por el aniversario de su independencia y fue inaugurada el 28 de octubre de 1886, convirtiéndola en un icono para el país.

¿Qué significa el vestido que usó Blake Lively en la MET Gala 2022?

A su llegada a la alfombra roja, la actriz de “Gossip Girl”, asombró con un vestido inspirado en la geometría del icónico Empire State Building, en tonos marrones cubierto de lentejuelas con el cual buscó rendir homenaje a la ciudad de Nueva York y a algunos de sus clásicos edificios, según reveló a Vogue.

Además, tenía detalles bordados representando las 12 constelaciones de Grand Central Terminal ubicadas en el techo del vestíbulo principal, mural que fue pintado en 1913 por James Monrie Hewlett y Charles Basing, con la ayuda de varios astrónomos y más de 50 asistentes que pintaron más de 2,500 estrellas y varios detalles en oro.

Minutos después, mostró el secreto que llevaba el moño de su vestido que se desmontaba y se transformó en una larguísima cola de color azul. “Los drapeados están inspirados en la Estatua de la Libertad”, comentó sobre el diseño de la pieza.

Además, cambió sus guantes rosas a azules. “El guante de ópera sienta como una segunda piel y desprende el glamour del viejo mundo”. “Me inspiré en la ciudad que amo y su arquitectura”, confesó.

Y por si fuera poco, su tiara hecha por Lorraine Schwartz también tenía un mensaje. “Tiene siete espigas por la Estatua de la Libertad, que también tiene siete espigas para representar los siete mares y los siete continentes, que a su vez representan la inclusividad y la libertad”, dijo la actriz de 34 años.

Por otro lado, Kristofer Buckle y Jennifer Yepez se encargaron de su maquillaje y peinado.

Así fue cómo Blake impresionó con un modelo inspirado en la arquitectura de la Gran Manzana que incluyó referencias como el Empire State Building, la Estatua de la Libertad o la Grand Central Station.

“Pensé que en lugar de mirar a la moda para influir en el vestido, busqué la arquitectura de la ciudad de Nueva York y los edificios clásicos”, manifestó Blake.