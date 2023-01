Quién es la actual pareja del cineasta mexicano Guillermo del Toro

El cineasta mexicano llegó acompañado de Kim Morgan a la alfombra de los Golden Globes, donde ganó a Mejor Película Animada con Pinocho.

Luego de su divorcio con Lorenza Newton, con quien estuvo casado durante 30 años, Guillermo del Toro se dio una nueva oportunidad en el amor con Kim Morgan. Este martes el cineasta que volvió a poner en alto el nombre de México, al ser galardonado con un Globo de Oro por su película Pinocho. En su emotivo discurso reconoció la labor del equipo de animadores que colaboró con él y aseguró que la animación es un género que no debe de ser minimizado frente a otros dentro de la cinematografía.

“La animación es cine. La animación no es un género infantil, es un medio”, dijo respecto a su exitosa película. “Es una película de belleza y amor”, agregó invitando a las personas que aún no la han visto. Guillermo dedicó su discurso a Kim Morgan, luego de agradecer a su familia en general. “Quiero agradecer a las personas que me han acompañado durante todo el camino. Kimmy”, dijo Guillermo del Toro.

¿Quién es Kim Morgan?

La actual esposa del cineasta es una reconocida guionista de Hollywood, aunque también se desempeña como historiadora de arte y critica de cine. Tiene 48 años de edad y ha participado como jurado en el Festival Sundance.

Como guionista ha hecho dos películas Seances y The Forbidden Rom. Anteriormente estuvo casada con Guy Maddin, un director canadiense de cortometrajes experimentales. La pareja se conoció en 2018, cuando trabajaban juntos en el largometraje Nightmare Alley, surgió la química entre ellos y al poco tiempo se les vio juntos en los premios Oscar, después de que del Toro se divorció por supuesta infidelidad en 2017.

Desde entonces hemos visto a la pareja en diferentes festivales y premiaciones de cine. En mayo del 2021, se casaron en secreto. Fue durante la Art + Fil Gala del Museo de Arte de Los Ángeles que el mexicano presentó a Kim como su esposa.

