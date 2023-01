Quiénes son los hijos de Lisa Marie Presley y a qué se dedican

Tras sufrir un paro cardiaco en Los Ángeles y ser hospitalizada de emergencia, la hija de Elvis Presley falleció a los 54 años.

La única hija de Elvis Presley falleció tras sufrir un paro cardiaco. Lisa Marie Presley había acudido hace unos días a la entrega de los Globos de Oro -ceremonia que premia a lo mejor de la televisión y el cine en Estados Unidos-.

Lisa fue una cantante y actriz conocida por ser la única hija de Elvis y Priscilla Presley. Nació el 1 de de febrero de 1968 en Memphis, Tennessee. Presley creció en la finca de su padre hasta los cuatro años, cuando sus padres se separaron y ella se mudó con su madre a Los Ángeles, aunque siguió en contacto con ambos; cuando tenía 9 años, su padre murió por un paro cardiaco, aparentemente asociado con el abuso de medicamentos recetados.

Lisa abandonó la secundaria y comenzó a abusar de las drogas y fue enviada al centro de rehabilitación del Centro de Celebridades de Scientology. Más adelante, recurrió a la música donde encontró el refugio que necesitaba y lanzó su primer álbum, To Whom It May Concern en 2003. Se casó con Michael Jackson, Nicolas Cage, Michael Lockwood y Danny Keough.

“Es con un gran pesar que debo compartir que mi bella hija Lisa Marie se ha ido”, dijo su madre Priscilla, quien comunicó la triste noticia de la muerte de su hija. Ambas habían acudido a la ceremonia de los Globos de Oro para acompañar a Austin Butler, el actor que dio vida a Elvis Presley en su película y quien obtuvo el galardón a Mejor Actor en Serie de Drama.

Antes de su muerte, Lisa fue encontrada en su habitación por una de sus empleadas, quien llamó a los servicios de emergencia y llegaron a la residencia ubicada en Calabasas, una ciudad que alberga a muchas celebridades de Hollywood. La hija de Elvis no respiraba cuando los paramédicos llegaron a la casa, por lo que la Oficina del Sheriff de Los Ángeles informó que el personal de emergencias tuvo que practicar un masaje de reanimación cardiopulmonar. Las autoridades señalan que Lisa tenía signos vitales cuando fue trasladada al hospital, sin embargo se desconocen más detalles sobre lo ocurrido y la familia solicitó privacidad.

Quiénes son los hijos de Lisa Marie Presley

Tuvo dos hijos con el compositor Danny Keough. Danielle Riley de 33 años se dedica al modelaje y la actuación. Benjamín, se suicidó a los 27 años en octubre de 2020. Su familia lo enterró en Gracekand, donde también descansan sus abuelos. La muerte del joven fue impactante para su madre, quien lo consideraba el amor de su vida.ç

Harper y Finley, dos hijas gemelas, fruto del segundo matrimonio de Lisa con el músico Michael Lockwood, con quien se separó en 2016 tras 10 años juntos. La ex pareja lidió una batalla judicial por la custodia de las niñas y en 2018, un juez ordenó a Presley pagar 100.000 dólares en gastos legales a su ex.

